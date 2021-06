Peacock ordina la musical comedy Take Note

News Serie TV

Nella serie, che segue un gruppo di concorrenti che si sfidano in una competizione canora, recitano anche Braelyn Rankins e Nadine Roden.

Peacock punta sul genere della commedia musicale per il suo prossimo ordine seriale. Il servizio di video in streaming di NBCUniversal ha appena ordinato la comedy familiare e musicale Take Note, una serie di 10 episodi prodotta da Lambur Productions, la stessa casa di produzione di Hardy Boys di Hulu.

La trama e il cast di Take Note

Incentrata su un gruppo di concorrenti provenienti da ogni angolo degli Stati Uniti che si sfidano in una competizione canora, Take Note porta la firma di Joan Lambur e vede tra i protagonisti Braelyn Rankins (Doom Patrol), Nadine Roden (Designated Survivor), Aadin Church (star del musical di Broadway Dreamgirls) e Sebastian Spencer (Overlord and the Underwoods). Al centro della storia c'è il quattordicenne calvin Richards (Rankins) che ha una famiglia meravigliosa e tanto affiatata da pensare di poter superare tutto finché rimane unita; Calvin è stato scelto per competere in un reality show di canto tra ragazzi, intitolato proprio Take Note, e, insieme alla sua famiglia trascorrerà l'estate sotto i riflettori tra nuove amicizie ed elettrizzanti competizioni. Roden interpreta la mamma di Calvin, Bria Richards; Church interpreta il padre di Calvin, Reggie Richards; e Spencer interpreta il fratello di Calvin, Jordan Richards.

Le dichiarazioni

La serie sarà impreziosita da diversi brani classici del pop, R&B, country e rock alternati da canzoni che saranno scritte appositamente per l'occasione. Insieme a Lambur sono co-showrunner e produttori esecutivi anche Earl Davis (Wu-Tang: An American Saga) e Michael Feldman (Sonny tra le stelle). “Non potremmo essere più felici di lavorare con il team di Peacock. Crediamo fermamente che Take Note darà potere e ispirerà i ragazzi di tutto il mondo a raggiungere le stelle", ha affermato Lambur. "Siamo fiduciosi che il mix di commedia, cuore e musica colpirà la nota giusta e speriamo che Take Note risvegli l'artista che è in tutti noi".

