Patrick Melrose potrebbe tornare in tv con una seconda stagione

Benedict Cumberbatch potrebbe tornare a fare lo squinternato in tv. Secondo Deadline, il team creativo dietro la miniserie di successo Patrick Melrose si sta confrontando attivamente sulla possibilità (e fattibilità) di dare una continuazione alle storie narrate nei cinque episodi in onda lo scorso anno, premiati recentemente ai BAFTA.

Basata sui romanzi di Edward St Aubyn incentrati sul personaggio omonimo, Patrick Melrose, una serie di Sky Atlantic, ha raccontato di un uomo preda delle proprie dipendenze costretto a volare a New York per recuperare le ceneri del padre, il quale con i suoi abusi ha segnato profondamente la sua esistenza sin da quando era bambino. Mentre cerca a fatica di rimettere ordine nella sua vita presente, le circostanze riportano alla memoria di Patrick ritagli di un passato vissuto nella paura, circondato da personaggi eccentrici.

"La nostra passione comune per i romanzi di Teddy e la gioiosa esperienza di creare questa serie con SunnyMarch, [il regista] Edward Berger e [lo sceneggiatore] David Nicholls ci hanno portato in modo del tutto naturale a discutere di cosa potrebbe venire dopo", hanno dichiarato i produttori esecutivi Rachael Horovitz e Michael Jackson. "Le menti hanno cominciato a spaziare, fino all'idea di un balzo in avanti nella vita di Patrick con una serie che racconti i suoi 'anni perduti' a New York. Teddy St Aubyn sarà l'unico a decidere e non vediamo l'ora di ricevere la sua ispirazione".