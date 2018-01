Patrick Melrose: Il trailer della miniserie con Benedict Cumberbatch

La britannica Sky Atlantic ha diffuso il trailer di Patrick Melrose, miniserie TV in cinque parti con protagonista Benedict Cumberbatch. Co-prodotto con l'americana Showtime, il drama segue l'amata star di Sherlock nei panni di un aristocratico e playboy narcisista, schizoide e alcolizzato la cui vita è stata segnata da un'infanzia profondamente traumatica. La saga racconta l'esistenza di Melrose da quando viveva nel sud della Francia durante gli Anni '60, insieme con un padre sadico e una madre infelice, al suo arrivo in Gran Bretagna all'inizio del nuovo millennio, passando anche un periodo nella New York degli Anni '80.