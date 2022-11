Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo insieme in una nuova serie? La risposta dell'ex dottor Stranamore

News Serie TV

Gli ex colleghi di Grey's Anatomy potrebbero tornare a lavorare fianco a fianco molto presto: cosa c'è di vero?

I fan di una delle coppie più amate delle serie tv, quella composta da Meredith Grey e Derek Shepherd di Grey's Anatomy, sono impazienti di rivedere i rispettivi attori Ellen Pompeo e Patrick Dempsey recitare di nuovo insieme. Tanto che negli ultimi tempi si rincorrono i rumor su una loro potenziale reunion dopo il medical drama che ha assicurato loro il successo. D'altronde i due attori sono in ottimi rapporti e già si erano ritrovati nella stagione 17 di Grey's Anatomy nelle famose sequenze oniriche di Meredith sulla spiaggia. Ma è davvero in sviluppo una nuova serie con Pompeo e Dempsey protagonisti? Ha risposto alla domanda lo stesso Patrick Dempsey, impegnato nelle ultime settimane a promuovere il film Come per disincanto - E vissero infelici e scontenti in arrivo il 18 novembre in streaming su Disney+.

Una nuova serie con Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo? Risponde l'attore

Come è noto, Pompeo ha recentemente fatto un passo indietro in questa stagione di Grey's Anatomy firmando per apparire in soli 8 episodi, in modo da potersi dedicare a un altro progetto, una miniserie Hulu. Sia lei che Dempsey, ospiti al D23 Expo di Anaheim lo scorso settembre, avevano detto che adorerebbero lavorare ancora fianco a fianco in futuro. Tutto ciò ha alimentato i pettegolezzi su una potenziale nuova serie che sono arrivati dritti dritti alle orecchie dell'ex Dottor Stranamore il quale, tuttavia, ha messo a tacere le voci. "L'ho sentito anch'io. Penso che probabilmente sia solo perché lo show è in corso… e ovviamente lei ha fatto un annuncio, credo, sull'abbandono dello show o che non sarà in questa stagione. Questo testimonia solo che i fan vogliono vedere quella coppia ancora insieme. Ma no, non ho letto niente al riguardo, non ho visto niente e non le ho parlato di questo", ha dichiarato Dempsey a Entertainment Weekly.

In futuro... chissà

Questo non vuol dire che non ci sarà un nuovo progetto in futuro, ma solo che attualmente non c'è nulla che bolla in pentola. Dempsey, infatti, ha chiarito che rimane sempre aperto a nuove collaborazioni con l'ex collega di Grey's Anatomy e che si sente "molto grato" a lavorare con lei. "È come quando giochi a tennis o fai sport o fai qualsiasi cosa, e vuoi un buon partner con cui giocare. E io sono stato molto fortunato con entrambe le mie partner", ha aggiunto l'attore riferendosi anche alla sua co-protagonista di Come per disincanto Amy Adams. "Sono incredibili in quello che fanno e questo rende il tuo lavoro molto più semplice perché tutto ciò che devi fare è essere presente, ascoltare e recitare con loro", ha concluso. Qui sotto, intanto, potete vedere il trailer di Come per disincanto - E vissero infelici e scontenti.