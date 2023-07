Paramount+, le Serie TV in streaming ad agosto 2023

News Serie TV

Dopo una lunga attesa, arriva la stagione 3 del revival di iCarly, si conclude Billions e debutta il crime drama La chimica della morte.

Ci sono storie che non tramontano mai e personaggi talmente amati che il pubblico sarebbe disposto a seguirli per tutta la vita. Sono lontani i giorni in cui Carly Shay era un'adolescente con uno proprio show online di successo. Ora è cresciuta, così come sono cresciuti i suoi storici amici, ma è sempre lì, sul web e... in tv! Ad agosto su Paramount+ torna iCarly, con gli attesissimi episodi della terza stagione del revival. L'età adulta continua a essere complicata per la Carly di Miranda Cosgrove e i suoi amici. Mentre lei ridefinisce la sua amicizia con Freddie, Spencer cerca di tornare alle sue radici, e la riunione di Harper con un rivale di vecchia data porta a un esito imprevisto. Da non perdere anche l'ultimo atto delle vicende di Chuck Rhoades e Bobby Axelrod, con Damian Lewis di nuovo nei panni di quest'ultimo. Nella settima e ultima stagione del drama finanziario Billions, Chuck è più determinato che mai nel vedere finalmente Mike Wagner pagare per i suoi crimini. Ma quali rischi sono disposti a correre entrambi per arrivare al vertice? Alleanze saranno capovolte. Vecchie ferite saranno usate come armi. Lealtà saranno messe alla prova. Il tradimento assumerà proporzioni epiche. Nemici diventeranno amici diffidenti... man mano che la posta in gioco aumenterà da Wall Street al mondo.

Dal Regno Unito arriva La chimica della morte, avvincente drama psicologico basato sui romanzi di Simon Beckett, con la star di Mr. Mercedes e Penny Dreadful Harry Treadaway nei panni del patologo forense David Hunter. Abbandonata la sua vita e la sua carriera dopo una catastrofe familiare, David si stabilisce nel villaggio rurale di Manham, dove inizia a lavorare come medico. Quando una donna viene trovata morta e l'ispettore capo Mackenzie gli chiede di usare le sue capacità per identificarla, David teme che questo possa far riaffiorare i suoi dolorosi demoni. Quasi senza soluzione di continuità, va avanti la storia del guardiacaccia del Wyoming Joe Pickett nella seconda stagione dell'omonimo crime drama neo-western basato sul personaggio creato da C.J. Box. Dalla galassia di Star Trek arrivano invece i nuovi episodi di Star Trek: Lower Decks. La serie animata, giunta alla terza stagione (altre due sono già in lavorazione), segue l'equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Il loro è un disordinato quartetto di giovani guardiani entusiasti di affrontare le loro prime missioni, sebbene relegati a doveri piuttosto umili. Sul servizio streaming prosegue allo stesso tempo la programmazione della stagione 2 di Star Trek: Strange New Worlds, il cui settimo episodio (disponibile dal 27 luglio) è un insolito crossover proprio con Lower Decks.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Paramount+, le Serie TV in streaming ad agosto 2023

Serie TV in prima visione

La chimica dela morte , Stagione 1 (3 agosto)

, Stagione 1 (3 agosto) Billions , Stagione 7 (12 agosto, episodio settimanale)

, Stagione 7 (12 agosto, episodio settimanale) Joe Pickett , Stagione 2 (20 agosto)

, Stagione 2 (20 agosto) iCarly , Stagione 3 (25 agosto)

, Stagione 3 (25 agosto) Star Trek: Lower Decks, Stagione 3 (29 agosto)

Altre Serie TV

Star Trek: Lower Decks , Stagioni 1-2 (29 agosto)

, Stagioni 1-2 (29 agosto) Buongiorno, mamma!, Stagioni 1-2 (agosto)

Docuserie e Intrattenimento

Le Stade, Stagone 1 (30 agosto)

Per i più piccoli

Big Nate , Stagione 2 (agosto)

, Stagione 2 (agosto) Kamp Koral: SpongeBob al campo estivo, Stagione 1 Parte 2 (agosto)

Proseguono