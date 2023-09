Paramount+, le Serie TV in streaming a ottobre 2023

News Serie TV

Da non perdere a ottobre il ritorno della sitcom di culto Frasier, con nuove storie, e la miniserie con Jonathan Bailey e Matt Bomer Compagni di viaggio.

L'evento televisivo dell'autunno è su Paramount+. Una delle Serie TV più amate di tutti i tempi, da molti considerata la migliore sitcom mai realizzata, torna con nuove storie. Stiamo parlando di Frasier, capolavoro degli anni '90 che in Italia non ha avuto la stessa popolarità di altre comedy di quella casa delle risate che era fino a qualche decennio fa NBC come Friends e Will & Grace. Il revival vede il conduttore radiofonico Frasier Crane (interpretato nuovamente da Kelsey Grammer) tornare a Boston (la città di Cin cin, dove viveva prima di trasferirsi a Seattle nello spin-off). Qui lo attendono nuove sfide, nuove relazioni e un vecchio sogno o due da realizzare. Alcune di queste coinvolgo suo figlio Freddy, entrato al college, e il suo vecchio compagno di studi Alan, diventato un professore universitario. Da non perdere anche la miniserie romantica Compagni di viaggio, adattamento di un romanzo di Thomas Mallon. La star di Bridgerton Jonathan Bailey e quella di White Collar Matt Bomer interpretano due uomini molto diversi che si incontrano e si innamorano a Washington durante i difficili anni del Maccartismo, un periodo negli anni '50 che prende il nome dal senatore Joseph McCarthy, un politico rimasto alla storia per essersi fortemente opposto e aver perseguitato chiunque riteneva avesse comportamenti filocomunisti. Hawk è un carismatico assistente politico che evita i coinvolgimenti emotivi finché non incontra Tim, un giovane idealista molto serio riguardo le proprie convinzioni politiche e religiose. I due si conoscono e si innamorano proprio quando McCarthy e il suo consigliere capo Roy Cohn dichiarano guerra ai cosiddetti "sovversivi deviati sessuali", dando inizio a uno dei periodi più bui della storia americana del 20° secolo.

Dalla Corea del Sud arriva il drama distopico Bargain, già applaudito in giro per il mondo. Alcuni uomini vengono attirati in un hotel isolato con la scusa di un incontro sessuale, per poi essere coinvolti in un traffico di organi venduti all'asta al miglior offerente. Dopo un terremoto catastrofico, le vittime, i trafficanti e gli acquirenti rimangono intrappolati nell'edificio in rovina. Tagliati fuori dal mondo esterno, devono lottare per sopravvivere a ogni costo. È invece una serie britannica The Burning Girls, la storia di un villaggio tormentato da vicende oscure e turbolente dove un Reverendo e sua figlia cercando di avere un nuovo inizio. Troveranno invece un luogo pieno di cospirazioni e segreti dove scoprire la verità potrebbe ucciderle. L'una una madre single perseguitata da una tragedia nella sua chiesa precedente e l'altra un'adolescente anticonvenzionale, Jack e Flo si troveranno trascinate in antiche spaccature, misteri e sospetti.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Paramount+, le Serie TV in streaming a ottobre 2023

Serie TV in prima visione

Bargain , Stagione 1 (5 ottobre)

, Stagione 1 (5 ottobre) Frasier , Stagione 1 (13 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (13 ottobre, episodio settimanale) The Burning Girls , Stagione 1 (19 ottobre)

, Stagione 1 (19 ottobre) Waco: The Aftermath , Miniserie (26 ottobre)

, Miniserie (26 ottobre) Compagni di viaggio, Miniserie (28 ottobre, episodio settimanale)

Docuserie e Intrattenimento

Drag Race Italia, Stagione 3 (13 ottobre)

Proseguono