Paramount+ cancella Attrazione fatale e Rabbit Hole

Entrambe le serie si fermano dopo una sola stagione. Nei loro cast Joshua Jackson, Lizzy Caplan e Kiefer Sutherland.

Due storie molto diverse tra loro, ma accomunate dal fatto di coinvolgere alcuni dei volti più amati del piccolo schermo, non andranno avanti su Paramount+. Il servizio streaming ha annunciato che sia il thriller psicologico Attrazione fatale sia lo spy thriller Rabbit Hole sono stati cancellati, dopo una sola stagione.

Le serie Attrazione fatale e Rabbit Hole cancellate a Paramount+

"Attrazione fatale e Rabbit Hole non torneranno con una seconda stagione su Paramount+", si legge in un comunicato diffuso dalla piattaforma. "Vogliamo ringraziare gli interi team creativi, le troupe e gli straordinari cast di entrambe le serie per la loro dedizione nel dare vita a questi show".

Con Joshua Jackson e Lizzy Caplan, Attrazione fatale era l'adattamento televisivo dell'omonimo film di culto degli anni '80 e raccontava la storia di un affascinante procuratore distrettuale di Los Angeles che, tornato in libertà dopo essere stato in prigione per l'omicidio della donna con la quale aveva avuto una breve e bollente relazione extraconiugale, cerca di riconnettersi con la sua famiglia e dimostrare la propria innocenza. Rabbit Hole seguiva invece il veterano di 24 Kiefer Sutherland nei panni di un maestro dell'inganno nel mondo dello spionaggio industriale, incastrato per omicidio da potenti forze capaci di influenzare e controllare la popolazione.