Pam & Tommy: Lily James e Sebastian Stan sono Pamela Anderson e Tommy Lee nelle prime foto della serie tv

La miniserie di 8 episodi, che racconterà la storia del primo sex tape virale della storia, è attesa in streaming su Hulu.

Lily James e Sebastian Stan come non li avevamo mai visti prima. Dimenticate la frizzante e delicata Lady Rose di Downton Abbey e l'austero Soldato d'Inverno di The Falcon and the Winter Soldier: nelle prime foto di Pam & Tommy, la miniserie di Hulu che racconterà la storia dietro il primo sex tape virale della storia, James e Stan sono trasgressivi e più scatenati che mai nei panni di Pamela Anderson e di Tommy Lee.

Pam & Tommy: La trama della miniserie

Scritta da Robert Siegel insieme a D.V. DeVincentis e diretta da Craig Gillespie (Tonya), Pam & Tommy ripercorrerà la storia d'amore della star di Baywatch Pamela Anderson e del batterista della band heavy metal Mötley Crüe Tommy Lee. La loro turbolenta relazione, iniziata nel 1995, dominò i tabloid per anni soprattutto quando il flimino intimo della loro luna di miele venne rubato e diffuso in rete diventando il primo video virale della storia. L'episodio portò a una disputa legale pluriennale e a un risarcimento milionario. Proprio sulla storia del sex tape, e in particolare sul ruolo svolto da Rand Gauthier (Seth Rogen) nel distribuire il video, si concentrerà in particolare la miniserie.

Le prime foto dei protagonisti

Nelle prime immagini di Pam & Tommy vediamo Lily James e Sebastian Stan riprodurre vere foto di repertorio degli anni '90: nella prima James, con l'iconica chioma bionda dell'ex star di Baywatch veste aggressivi abiti di pelle con borchie che ricordano molto quelli indossati da Anderson nel film Barb Wire. La seconda immagine richiama uno scatto che vedeva Pamela Anderson mordere il il piercing al capezzolo del marito. La somiglianza con i protagonisti originali è impressionante, come potete vedere dal confronto con le foto dell'epoca (le foto della serie, lo precisiamo a scanso di equivoci, sono quelle sulla sinistra).

Il resto del cast

Recitano nella seria anche Seth Rogen nei panni dell'uomo che distribuì il video hard, Nick Hofferman (Parks and Recreation) in quello di suo zio Rand, impresario del porno detto "l'uomo dei soldi" e Taylor Schilling (Orange is the New Black) che sarà la moglie di quest'ultimo Erica. Completano il cast Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese e Mozhan Marnò.

Foto: Hulu / JEFF KRAVITZ/FILMMAGIC