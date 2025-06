Pablo Trincia: la nostra intervista video per Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini, da domani su Sky e NOW

News Serie TV

In quattro puntate arriva il 27 e 28 giugno Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime e Sky Sport la nuova, appassionante docuserie di Pablo Trincia, Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini. Ecco la nostra video intervista.

Il 27 e il 28 giugno, in 4 puntate su Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime e Sky Sport, e in streaming su NOW, arriva la nuova docuserie di Pablo Trincia, Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini, di cui vi abbiamo già parlato in occasione della conferenza stampa e della presentazione dell'omonimo podcast. Si tratta infatti di un programma imperdibile, che con la consueta documentazione, cura, rispetto ed empatia ricostruisce un drammatico caso di cronaca nera avvenuto nel 1989, su cui solo l'anno scorso è arrivata in primo grado una sentenza di condanna per omicidio per l'ex fidanzata del calciatore, Isabella Internò, in concorso con ignoti (che speriamo non restino ancora a lungo tali). La giustizia in questo caso è stata lentissima e ha dovuto fare i conti con omertà, depistaggi e incompetenze. La morte del giovane e promettente calciatore Donato "Denis" Bergamini a 27 anni, in Calabria, fu frettolosamente archiviata come suicidio, anche se nessuno, a partire dalla famiglia che si è sempre battuta perché la verità fosse accertata, ci ha mai creduto. Vi invitiamo anche a sentire il podcast,, disponibile gratuitamente su tutti i canali streaming, che è complementare a questa indagine che ha potuto contare, nonostante i decenni trascorsi, su una mole impressionante di documenti audio e video. Se per E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano, avevamo potuto incontrare di persona Pablo Trincia, stavolta gli abbiamo mandato le nostre domande, in cui gli abbiamo chiesto qual è stato il suo sentimento prevalente nel raccontare questa storia, perché secondo lui c'è voluto così tanto tempo per risolvere questo caso, quale sia la sua ancora di salvezza per sopravvivere a un lavoro che alla fine - come ci rivelò - finisce per coinvolgerti a fondo, entrando come fa nel dolore di tante persone, se i materiali abbondanti su questo caso abbiano aiutato lui e la sua squadra nel lavoro. Queste le belle ed esaurienti risposte di Pablo Trincia, che ringraziamo ancora una volta.





Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini: il trailer della docuserie