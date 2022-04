Ozark 4, Julia Garner dice addio a Ruth: "Questa serie mi ha cambiato la vita"

News Serie TV

Il gran finale dell'oscuro family crime drama arriva su Netflix domani, 29 aprile: l'interprete di Ruth Langmore ripercorre la sua esperienza.

È arrivato proprio il momento degli addii per i protagonisti di Ozark, l'apprezzato crime drama che in 4 stagioni ci ha raccontato la saga criminale dei Byrde, una famiglia come tante altre che si ritrova coinvolta negli affari sporchi del mondo criminale di Chicago, e non solo. Quando manca davvero poco all'uscita degli ultimi 7 episodi attesi domani su Netflix, Julia Garner - l'interprete della tormentata Ruth Langmore - si è aperta con Entertainment Weekly confessando cosa prova nel dover lasciare un set così amato e un personaggio che le ha dato tanto (a partire da due statuette agli Emmy).

Ozark finisce dopo 4 stagioni: Cosa prova Julia Garner

Garner (che recentemente abbiamo apprezzato anche nella miniserie Inventing Anna in un ruolo molto diverso, quello della falsa ereditiera Anna Delvey), ha detto che vorrebbe continuare a lavorare in Ozark all'infinito. "Potrei girare Ozark per il resto della mia vita, egoisticamente", ha detto durante un incontro a cui partecipavano anche le co-star Laura Linney e Jason Bateman, oltre allo showrunner Chris Mundy. Nonostante le riprese siano terminate ormai mesi fa, l'interprete di Ruth si sente ancora sopraffatta: "È stato davvero, davvero difficile. Una delle settimane più tristi per me". Tuttavia, ha osservato l'attrice, si sente molto grata perché è consapevole che la serie le ha cambiato la vita. "Credo che Ozark abbia cambiato tutte le nostre vite per ragioni diverse. Quindi, quando vivi un'esperienza che ti cambia la vita, sarai sempre connesso a quelle persone", ha concluso.

Ozark 4: Dove eravamo rimasti

Nella seconda parte della quarta stagione, Ozark ripartirà proprio da Ruth, che avevamo lasciato sul piede di guerra e in cerca di vendetta dopo il brutale omicidio di suo cugino Wyatt. Nella prima parte, lo ricorderete, l'ex protetta Ruth aveva lasciato i Byrde per unirsi a Darlene (Lisa Emery) in un affare di droga molto pericoloso. Nel trailer ufficiale dei nuovi episodi di Ozark 4, abbiamo già visto il personaggio di Garner compiere un'azione irreversibile e inquietante che ha come obiettivo il cattivissimo Javi (Alfonso Herrera). Proprio Herrera ha recentemente parlato di "un finale inimmaginabile". E noi non aspettiamo altro.