Ozark 4, il 'cattivo' della serie avverte: "Preparatevi a un finale inimmaginabile"

Gli ultimi episodi del crime drama con Jason Bateman e Laura Linney arrivano su Netflix venerdì 29 aprile: le anticipazioni di Alfonso Herrera.

L'attesa per il finale di Ozark, in arrivo su Netflix questo venerdì 29 aprile, ci rende già molto impazienti di suo. Se poi arriva Alfonso Herrera - che interpreta il 'cattivissimo' Javi - a svelare inquietanti anticipazioni, le cose si fanno ancora più esaltanti. Parlando con TVLine, l'attore ha messo in allerta i fan dicendo loro di aspettarsi di provare un mix di sensazioni - tra cui shock, stupore e incredulità - guardando questi ultimi sette episodi della serie.

Ozark 4: Dove eravamo rimasti

Nella seconda parte della quarta stagione, Ozark ripartirà esattamente da dove si era interrotto l'episodio 7, con Ruth (Julia Garner) sul piede di guerra dopo il brutale omicidio di suo cugino Wyatt. Nella prima parte, lo ricorderete, l'ex protetta Ruth ha lasciato i Byrde per unirsi a Darlene (Lisa Emery) in un affare di droga molto pericoloso. Infatti nel trailer ufficiale dei nuovi episodi di Ozark 4, abbiamo già visto una Ruth in cerca di vendetta che compie un'azione irreversibile e inquietante che ha come obiettivo proprio Javi (se non volete alcuno spoiler, vi consigliamo di non guardarlo).

Le anticipazioni di Alfonso Herrera

Herrera ha detto candidamente che la prima parte di stagione "non era niente in confronto ai nuovi episodi". "Ad esempio, i luoghi in cui ci porterà la Parte 2 sono semplicemente inimmaginabili. Ricordo di aver esaminato le sceneggiature degli episodi 7-14 e ho pensato che fossero semplicemente strabilianti. I fan saranno felici e molto esaltati", ha aggiunto l'interprete di Javi. Naturalmente gran parte della tensione sarà generata proprio dall'epico confronto tra Ruth e il personaggio di Herrera, Javi. "Ruth è inca**ata in questo momento, e Javi non sa molto bene il pericolo a cui va incontro", ha precisato l'attore anticipando anche un non ben specificato "qualcosa di più grande" che potrebbe complicare le cose.

Se nella resa dei conti dovesse avere la peggio Ruth (uno dei personaggi più amati della serie), Herrera è ben consapevole che diventerà il nemico pubblico numero uno per i fan di Ozark . "Dovrò trasferirmi su un'isola remota nel mezzo del Pacifico. No davvero, dovrei cercare un altro posto in cui vivere", ha scherzato infine l'attore.