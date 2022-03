Ozark 4: Il trailer ufficiale degli episodi finali spiazza tutti con un mega spoiler

News Serie TV

La serie con Jason Bateman e Laura Linney tornerà su Netflix con la seconda parte della quarta e ultima stagione il 29 aprile.

Netflix non ci risparmia nulla nel trailer ufficiale degli ultimi 7 episodi di Ozark attesi su Netflix il prossimo 29 aprile. A pochi secondi dall'inizio del promo in cui ritroviamo Marty e Wendy (Jason Bateman e Laura Linney) alle prese con una decisione difficile, ci viene infatti subito svelato un risvolto scioccante davanti a cui ci troveremo nella seconda parte di questa quarta e ultima stagione. Come ad avvertirci che la saga familiar-criminale dei Byrde ci dirà addio non senza averci lasciato a bocca aperta prima.

Ozark 4: Da dove ripartiranno i nuovi episodi

Come anticipato dallo showrunner Chris Mundy, la Parte 2 riprenderà esattamente da dove si era interrotto l'episodio 7 della quarta stagione, con Ruth (Julia Garner) sul piede di guerra dopo il brutale omicidio di suo cugino Wyatt. Nella prima parte, infatti, l'ex protetta Ruth ha lasciato i Byrde per unirsi a Darlene (Lisa Emery) in un affare di droga molto pericoloso. "Tradiremmo tutti se andassimo direttamente oltre quel momento emozionante che ha chiuso la prima parte", aveva spiegato Mundy. E infatti nel trailer vediamo una Ruth in cerca di vendetta che - questo è lo spoiler - colpisce a bruciapelo a colpi di pistola (e probabilmente uccide) Javi (Alfonso Herrera). Realtà o solo frutto dell'immaginazione di Ruth? Questo lo sapremo soltanto guardando i nuovi episodi.

In arrivo anche uno speciale sulla serie

Gli episodi finali, inoltre, naturalmente ci diranno di più anche sull'incidente d'auto che ha coinvolto la famiglia Byrde nella premiere della quarta stagione, le cui dinamiche esatte erano state volutamente tralasciate. Ma non è tutto: Netflix ha annunciato che, insieme agli ultimi 7 episodi, il 29 aprile sarà rilasciata anche una speciale retrospettiva sulla serie: un documentario di 30 minuti descritto come "una lettera d'amore allo show che esplorerà la nascita della serie, i personaggi che abbiamo amato e che abbiamo amato odiare, le performance più memorabili, i creativi che hanno fatto magie dietro la telecamera e un sacco di ricordi degli ultimi cinque anni".