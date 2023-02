Outlander: Sinéad O’Connor canta la sigla della stagione 7

News Serie TV

La nuova stagione della serie di successo, lunga ben 16 episodi, arriverà in tv quest'estate.

Il regalo di San Valentino di Starz per gli spettatori innamorati della serie tv Outlander è stato un'anteprima della sequenza dei crediti di apertura della settima stagione in arrivo quest'estate, con l'ormai iconico brano The Skye Boat Song cantato questa volta dalla cantautrice irlandese vincitrice del Grammy Sinéad O’Connor. La sequenza di un minuto e mezzo è caratterizzata anche da nuovi elementi visivi presi direttamente dal prossimo capitolo della storia d'amore di Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan), così come dei loro familiari e dei loro amici.





Outlander 7: Sinéad O’Connor canta The Skye Boat Song

"Siamo onorati di avere Sinéad O'Connor che canta The Skye Boat Song", ha dichiarato lo showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts. La sua interpretazione è, per me, un promemoria di tutto ciò che c'è di bello in Outlander. Ha un talento incommensurabile. La sua è una voce leggendaria, che trafigge il cuore e l'anima, e incarna lo spirito della serie".

Lunga 16 episodi, la settima sarà la penultima stagione di Outlander. Lo scorso gennaio, Starz ha annunciato infatti che l'adattamento dei romanzi fantasy/d'avventura di Diana Gabaldon si concluderà con un ottavo ciclo di 10 episodi, aggiungendo però che il franchise continuerà a vivere con Outlander: Blood of My Blood, uno spin-off prequel incentrato sulla storia d'amore tra i genitori di Jamie Fraser, Ellen MacKenzie e Brian Fraser.