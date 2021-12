Outlander: La star di Lucifer Tom Ellis si era proposto per il ruolo di Black Jack Randall

News Serie TV

La rivelazione durante un'intervista insieme con l'amico di lunga data Sam Heughan.

Uno degli amici di vecchia data di Sam Heughan è stato a un passo dall'interpretare il peggior nemico del suo Jamie Fraser in Outlander. In un'intervista a Heughan per la rivista inglese Square Mile, la star di Lucifer Tom Ellis ha rivelato a un certo punto di aver fatto il provino per un ruolo nella serie di successo di Starz basata sui romanzi di Diana Gabaldon. "Non per Jamie Fraser, ma per la parte affidata a Tobias Menzies, Black Jack Randall", ha detto l'attore.

Tom Ellis a un passo da Outlander

E, a quanto pare, Heughan non ne sapeva nulla. "Prima di tutto, amico, non sono sicuro di come mi sarei sentito a vederti, come dire, 'aggredirmi'", è stata la sua riposta. I fan che seguono Outlander dall'inizio sanno a cosa si riferisce l'attore. Ma se non siete tra questi, difficilmente la vostra mente avrà viaggiato con la fantasia fino a immaginare una scena in cui il Jamie di Heughan, dopo essere stato ferito brutalmente a una mano, viene sodomizzato violentemente da Randall nella Prigione di Wentworth. Un episodio ritratto senza particolari edulcorazioni.

Nella serie, Black Jack ha lo stesso aspetto del suo futuro discendente Frank Randall, interpretato anch'esso da Menzies. Dopo che la coppia ha spiegato come le riprese di quella scena sarebbero state "difficili" per loro, Heughan ha aggiunto: "In realtà, saresti stato fantastico [in quel ruolo] perché Frank Randall è questo personaggio affascinante e adorabile mentre Black Jack, l'altra parte che avresti dovuto interpretare, è semplicemente violento... Tobias, ovviamente, sta facendo un lavoro straordinario, ma sarebbe stato molto diverso".

La stagione 6 di Outlander

Negli Stati Uniti, Outlander tornerà in tv con la sesta stagione il 6 marzo, a quasi due anni dall'ultima volta. Nei nuovi episodi, di cui qualche giorno fa vi abbiamo mostrato in anteprima i nuovi crediti di apertura, Claire (Caitriona Balfe) tornerà a Fraser's Ridge con Jamie dopo essere fuggita da un incontro violento con Lionel Brown. Qui dovranno affrontare l'imminente Guerra d'indipendenza americana e capire cosa sia meglio per la loro famiglia. Nel frattempo, la porta di Fraser's Ridge si aprirà alla famiglia Christie - Tom (Mark Lewis Jones, The Third Day) e i suoi due figli, Allan (Alexander Vlahos, Versailles) e Malva (Jessica Reynolds). Tom è un conoscente di Jamie dai tempi di Ardsmuir, ma questo non impedirà alla presenza della sua famiglia di creare tensioni.