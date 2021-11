Outlander 6: Ecco in anteprima la splendida nuova sequenza dei crediti d'apertura

News Serie TV

La sesta stagione della serie è attesa in tv per la primavera del 2022.

Ci sono sequenze dei crediti di apertura talmente belle che si fa fatica a saltarle. Quella di Outlander, benché sia una delle più lunghe in circolazione, è tra queste. Come i fan ricorderanno, la serie basata sui romanzi di Diana Gabaldon ha rinnovato la propria sigla stagione dopo stagione, e così avverrà anche nella sesta in arrivo negli Stati Uniti il 6 marzo, come Starz ha permesso di scoprire in anteprima attraverso un video condiviso per il Giorno del Ringraziamento.





Outlander: Cosa ci aspetta nella stagione 6

Come in passato, la nuova sequenza è caratterizzata da un diverso arrangiamento del brano The Skye Boat Song e da frammenti degli episodi che verranno i quali forniscono un sacco di indizi su quello che ci aspetta. Coloro che hanno letto Nevi infuocate e Cannoni per la libertà (nella versione originale un unico romanzo dal titolo A Breath of Snow and Ashes), sui quali si basa questa stagione, non faranno fatica a collegare alcune delle immagini agli eventi dei libri.

Il nuovo ciclo di episodi riprende il racconto dal punto in cui si era interrotto nella primavera del 2020, con Claire (interpretata da Caitriona Balfe) che fugge da un incontro violento con Lionel Brown (Ned Dennehy) e fa ritorno a Fraser's Ridge con Jamie (Sam Heughan), dove ora devono affrontare l'imminente Guerra d'indipendenza americana e capire cosa sia meglio per la loro famiglia. Nel frattempo, la porta di Fraser's Ridge si apre alla famiglia Christie - Tom (Mark Lewis Jones, The Third Day) e i suoi due figli, Allan (Alexander Vlahos, Versailles) e Malva (Jessica Reynolds). Tom è un conoscente di Jamie dai tempi di Ardsmuir, ma questo non impedirà alla presenza della sua famiglia di creare tensioni.

Ricordiamo che in Italia tutti gli episodi precedenti di Outlander sono disponibili in streaming su NOW. La sesta e attesa invece prossimamente su Sky Serie e in streaming sempre su NOW.

