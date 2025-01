Outlander: Il primo trailer del prequel Blood of My Blood anticipa due struggenti storie d'amore

News Serie TV

La nuova serie, incentrata sulle relazioni dei genitori di Jamie e di quelli di Claire, debutterà la prossima estate negli Stati Uniti, su Starz.

Poche ore prima dell'uscita del finale della settima stagione di Outlander, negli Stati Uniti (in Italia la serie è disponibile su Sky e in streaming su NOW ), Starz ha diffuso il primo trailer della nuova serie prequel Outlander: Blood of My Blood fissando l'appuntamento per la prossima estate. Come è noto, la nuova serie seguirà due storie d'amore parallele che si svolgono in due periodi diversi, cioè quelle dei genitori dei due protagonisti della serie principale basata sui romanzi di Diana Gabaldon, Jamie e Claire (Sam Heughan e Caitriona Balfe). Guardate qui sotto la clip che preannuncia due relazioni molto emozionanti sebbene tormentate (proprio come quella di Jamie e Claire, che conosciamo bene).

La trama e il cast di Outlander: Blood of My Blood

Outlander: Blood of My Blood segue la storia d'amore tra Julia Moriston (Hermione Corfield) e Henry Beauchamp (Jeremy Irvine ), e Ellen MacKenzie (Harriet Slater) e Brian Fraser (Jamie Roy). Lunga 10 episodi, la serie racconta parallelamente le storie d'amore delle due coppie, la prima nelle Highlands scozzesi d'inizio XVIII secolo e l'altra nell'Inghilterra della Prima guerra mondiale. Il teaser rivela che la nuova serie erediterà da quella originale la passione e l'intensità, senza rinunciare alle sfide che ostacoleranno gli innamorati. Matthew B. Roberts è showrunner e produttore esecutivo sia di Outlander che di Blood of My Blood, con Ronald D. Moore, Maril Davis e Jim Kohlberg, anche loro produttori esecutivi di entrambe.

Il cast dello spin-off include, tra i tantissimi altri, Tony Curran (Mary & George) nei panni di Simon Fraser, il nonno paterno di Jamie anche conosciuto come Lord Lovat; Rory Alexander (Pistol) di Murtagh Fitzgibbons Fraser e Sally Messham (A Small Light) di sua zia, la Sig.ra Fitz; Sam Retford (Coronation Street) e Séamus McLean Ross (Payback) dei fratelli Dougal e Colum MacKenzie; Conor MacNeill (Industry) di Ned Gowan, l'avvocato che lavora per Colum e il suo clan; e Peter Mullan (Ozark) di Red Jacob MacKenzie, Laird del clan MacKenzie e padre di Ellen, Dougal, Colum, Janet (Ailsa Davidson, Halo) e Jocasta (Sadhbh Malin, Conversations with Friends), nonché il nonno materno di Jamie.