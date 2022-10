Outlander: Graham McTavish, Nell Hudson e altri torneranno nella stagione 7

News Serie TV

Il drama d'ambientazione storica dà anche un volto nuovo a Jenny Murray.

Outlander dirà diverse volte "Bentornato" nella stagione 7. Graham McTavish, Nell Hudson, Steven Cree e Lotte Verbeek riprenderanno i rispettivi ruoli, tra i più amati dai fan della serie, nel prossimo ciclo di episodi. Non le uniche aggiunte al cast annunciate nelle ultime ore.

Outlander 7: Ritorni e nuove aggiunte al cast

Molti di questi volti sono apparsi durante le prime quattro stagioni del drama storico di Starz sui viaggi nel tempo. McTavish ha interpretato Dougal MacKenzie, il fratello minore di Colum, nelle stagioni 1 e 2, mentre Hudson è stata Laoghaire MacKenzie, inizialmente una fanciulla di Castle Leoch infatuata di Jamie e molto gelosa di Claire, fino alla quarta. Nello stesso periodo, Cree ha vestito i panni di Ian Murray, un ex soldato sposato con Jenny, la sorella di Jamie, molto legato a quest'ultimo. Verbeek, invece, ha interpretato Geillis Duncan, la guaritrice con la quale Claire condivideva la passione per le erbe, nelle prime tre stagioni.

Nella stagione 7 reciteranno anche l'esordiente Gloria Obianyo con il ruolo di Mercy Woodcock, una donna di colore libera che affronta le difficoltà della vita nell'America coloniale; Rod Hallett (I Tudors) di Benedict Arnold, il famoso generale della Guerra d'indipendenza che rinnegò la causa rivoluzionaria e passò nel campo britannico; Chris Fulton (The Witcher) di Rob Cameron, un nuovo conoscente di Roger e Brianna; e Diarmaid Murtagh (Il giovane Wallander) di Buck MacKenzie, il figlio illegittimo di Dougal MacKenzie e Geillis Duncan, un personaggio interpretato in una versione più adulta da McTavish nella stagione 5.

Un nuovo volto per Jenny Murray

La prossima stagione di Outlander riporterà sullo schermo anche Jenny Murray, vista l'ultima volta nel 2017, nella terza stagione. Tuttavia, a interpretarla non sarà Laura Donnelly come all'epoca ma un'attrice di poco più giovane, Kristin Atherton (Waterloo Road).

"Una delle tante gioie della nostra epica storia è l'elemento del viaggio nel tempo che ci permette di rivisitare alcuni dei nostri personaggi preferiti in tempi e luoghi diversi, e siamo entusiasti di dare il bentornato a così tanti volti familiari nella stagione 7", ha dichiarato lo showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts in un comunicato. "Siamo altresì entusiasti di accogliere diversi nuovi attori nella famiglia di Outlander e non vediamo l'ora di presentarli ai fan nella nostra lunga stagione". Con 16 episodi, la settima sarà infatti la più lunga stagione della serie insieme alla prima e coinvolgerà anche le altre new entries annunciate precedentemente Charles Vandervaart, Izzy Meikle-Small e Joey Phillips.