Outlander 7: Izzy Meikle-Small e Joey Phillip interpreteranno due amati personaggi dei romanzi

Agli attori sono stati affidati gli attesi ruoli di Rachel e Denzell Hunter, due fratelli che i Fraser incontrano durante la Rivoluzione americana.

Nella settima stagione di Outlander arrivano due personaggi che i fan dei romanzi di Diana Gabaldon, da cui la serie è tratta, conoscono già molto bene. Si tratta di Rachel e Denzell Hunter, fratello e sorella quaccheri che incrociano la strada di Claire e Jamie Fraser durante la Rivoluzione americana. La rete via cavo americana STARZ, tramite Deadline, ha fatto sapere che a interpretarli saranno gli attori britannici Izzy Meikle-Small e Joey Phillip.

Chi sono i fratelli Hunter

Come sanno i fan dei libri, Rachel e Denzell sono quaccheri la cui tranquilla vita di campagna viene sconvolta quando il giovane Ian (John Bell) arriva alla loro fattoria con William Ransom (Charles Vandervaart) che è malato e ferito e necessita di cure. Il dottor Denzell Hunter ha studiato medicina a Boston e Londra. In quanto convinto sostenitore della libertà, si prepara a entrare nell'Esercito Rivoluzionario come chirurgo. Sua sorella minore Rachel, che è infermiera, è modesta ma mostra un temperamento peperino che attira l'attenzione sia di William che del giovane Ian.

Meikle-Small è conosciuta per aver recitato nei film Non lasciarmi e Biancaneve e il cacciatore e nella miniserie della BBC basata su Grandi speranze. Phillips, anche attore di teatro, ha recitato in passato in diverse serie tv britanniche come Doctors di BBC, Holby City e The Accused. Meikle-Small e Philips raggiungono i protagonisti Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin e la new entry Charles Vandervaart che interpreterà la versione adulta di William Ransom. La produzione della settima stagione è iniziata in Scozia lo scorso aprile ed è attualmente in corso.

Le dichiarazioni

"Siamo entusiasti di accogliere Izzy e Joey nella famiglia Outlander e non vediamo l'ora che i fan vedano come questi due fantastici attori darannoo vita a Rachel e Denzell", ha detto a Deadline Matthew B. Roberts, showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie.

