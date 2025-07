Outlander: Blood of My Blood, il trailer ufficiale rivela un sorprendente colpo di scena

News Serie TV

Il trailer ufficiale di Outlander: Blood of My Blood, spin-off prequel della serie di successo Outlander, rivela uno sviluppo inaspettato per due dei suoi personaggi.

L'amore sfida il tempo e lo spazio, come ha fatto un'altra volta in Outlander, nel trailer ufficiale dello spin-off Outlander: Blood of My Blood, rilasciato dalla rete americana Starz in attesa del debutto l'8 agosto (più avanti quest'anno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in Italia). Sembrerebbe scontato, ma non lo è affatto, perché nessuno ci aveva detto ancora che Claire non è stata l'unica della sua famiglia ad attraversare il cerchio di pietre.

Trailer: Il Trailer Ufficiale della serie prequel - HD

La trama di Outlander: Blood of My Blood

Se finora ci era stato detto che la nuova serie prequel (già rinnovata per una seconda stagione) avrebbe raccontato la storia d'amore tra i genitori di Jamie, gli scozzesi Brian Fraser e Ellen MacKenzie (interpretati da Jamie Roy e Harriet Slater), e tra i genitori di Claire, gli inglesi Henry Beauchamp e Julia Moriston (Jeremy Irvine e Hermione Corfield), i primi nelle Highlands d'inizio XVIII secolo e i secondi nell'Inghilterra della Prima guerra mondiale, il trailer rivela ora che sia Henry che Julia hanno viaggiato anch'essi attraverso le pietre, finendo nella Scozia del 1700, dove hanno incontrato e hanno interagito con Brian ed Ellen.

L'anteprima mostra inoltre le versioni più giovani di molti altri personaggi incontrati in Outlander, come Murtagh FItzgibbons Fraser (Rory Alexander), Colum e Dougal MacKenzie (Séamus McLean Ross e Sam Retford), Mrs. Fitz (Sally Messham), Jocasta Cameron (Sadhbh Malin), Ned Gowan (Conor MacNeill) e Simon Fraser, anche conosciuto come Lord Lovat (Tony Curran).