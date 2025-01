Outlander 8: Il primo teaser ufficiale della stagione finale ci prepara alla fine del viaggio di Jamie e Claire

News Serie TV

Il capitolo conclusivo della serie romantica basata sui romanzi di Diana Gabaldon arriverà prossimamente, ma prima appuntamento con lo spin-off Blood of My Blood in estate.

La settima stagione di Outlander si è conclusa negli Stati Uniti, su Starz (in Italia è attualmente in corso su Sky e in streaming su NOW e terminerà il prossimo 1° febbraio). Intanto, subito dopo la messa in onda del finale di stagione, la rete via cavo americana ha ricordato ai fan che la serie basata sui romanzi di Diana Gabaldon tornerà con un'epica ottava stagione, che sarà anche quella finale, prossimamente. Guardate qui sotto il primissimo teaser trailer che è una vera e propria dichiarazione d'amore (l'ennesima) di Jamie (Sam Heughan) a Claire (Caitriona Balfe).

Outlander 8: Stagione 8: Il Video Annuncio Ufficiale dell'ultima stagione - HD

Outlander 8: Cosa ci aspetta nella stagione finale (SPOILER)

La settima stagione di Outlander ha stuzzicato i fan con tantissimi colpi di scena, tra cui un matrimonio a sorpresa, viaggi nel tempo, sparatorie e ritorni di personaggi dal passato. Ma proprio per il finale di stagione ha tenuto in serbo la più grande rivelazione (sui cui non ci sofferiamo troppo, visto che in Italia l'episodio è ancora inedito. Possiamo dire che ha a che fare con la prima figlia di Jamie e Claire, Faith). Nel teaser la voce di Jamie dice a Claire: "E verrà il giorno in cui ci separeremo. Se le mie ultime parole non saranno 'Ti amo', saprai che è perché non ho avuto tempo", una famosa citazione tratta dal libro di Diana Gabaldon La croce di fuoco, il quinto volume della saga.

Le anticipazioni degli attori

Parlando con TVInsider, Sam Heughan ha anticipato che i prossimi episodi porranno un sacco di domande ma che ci saranno anche risposte. "Vi prometto che l'ottava stagione non sarà facile e non vi deluderà", ha assicurato promettendo che il cosiddetto Droughtlander (termine usato dai fan per indicare il lungo periodo di attesa tra una stagione, o parti di stagioni, e l'altra) non sarà così duro. Da parte sua, la scrittrice dei romanzi Diana Gabaldon ha messo in guardia gli spettatori dicendo di non aspettarsi un'ultima stagione che assomigli al suo ultimo libro, affermando: "Non c'è molto che io possa dire sulla serie, ma quello che posso dire è che non assomiglierà per niente alla fine della serie di libri".

Anche Sophie Skelton, che interpreta Brianna, a Collider ha anticipato che l'ottava stagione è destinata a "lasciare tutti a bocca aperta". "I fan sono stati messi a dura prova in vista della seconda metà di questa stagione: abbiamo davvero giocato con le corde emotive del cuore. Ma ho la sensazione che la fine della stagione sia solo un po' più di un bel sospiro di sollievo, forse un po' più pacifica. Ma poi l'ottava stagione vi sconvolgerà di nuovo emotivamente. Penso che sia una stagione davvero grande e davvero magnifica. Sono emozionata che i fan possano vederla", ha aggiunto l'attrice. Starz non ha ancora fissato una data d'uscita per il capitolo conclusivo di questa epica storia d'amore, sicuramente una delle più amate dagli appassionati di serie tv, ma pensiamo che potrebbe uscire tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Questo perché il franchise si espanderà prima con lo spin-off prequel Blood of My Blood, incentrato sulle storie d'amore dei genitori di Jamie e Claire.