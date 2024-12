Outlander 7: I nuovi episodi, da oggi su Sky e NOW, mettono ancora alla prova l'amore di Claire e Jamie

News Serie TV

L'amata serie romantica in costume tratta dai romanzi di Diana Gabaldon è tornata finalmente con la Parte 2 della settima stagione su Sky e in streaming su NOW: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

L'attesa è finita: a partire da oggi, 14 dicembre, su Sky e in streaming su NOW arriva la Parte 2 della settima stagione di Outlander, la serie basata sulla saga letteraria di Diana Gabaldon. Abbiamo atteso a lungo, a causa degli scioperi di attori e sceneggiatori che hanno paralizzato l'industria di Hollywood nel 2023, ma ora è il momento di scoprire come proseguirà la storia. Nei nuovi 8 episodi, uno a settimana fino al prossimo 1° febbraio, ritroviamo gli innamorati Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitríona Balfe) e li seguiamo mentre affrontano nuove sfide ripartendo da dove tutto è iniziato, in Scozia. Il loro amore sarà ancora una volta tormentato visto che non tutto filerà liscio, ma sicuramente continueranno a regalarci emozioni. Ecco cosa dobbiamo aspettarci e tutto quello che c'è da sapere sui nuovi episodi di Outlander.

Outlander 7: La trama della Parte 2

Nei nuovi episodi Claire, Jamie e il giovane Ian (John Bell) lasciano le colonie e tornano in Scozia, la loro patria. I pericoli della Guerra d'indipendenza li costringono a scegliere tra stare al fianco di coloro che amano e combattere per la terra che hanno trasformato nella loro nuova casa. Ma la guerra incomberà nuovamente su Jamie e Claire quando dovranno separarsi di nuovo, dopo che Lord John Grey richiama quest'ultima in America per curare il nipote. Nuovamente separati, i due innamorati saranno costretti ad affrontare minacce ancora più grandi che metteranno a repentaglio la loro unione. Lo stesso vale per Brianna e Roger (Richard Rankin e Sophie Skelton) che dovranno vedersela con nuovi nemici e che si separeranno quando Roger e Buck (Diarmaid Murtagh) faranno un viaggio nel passato alla ricerca del figlio scomparso di Roger e Brianna, Jemmy.

Il ritorno a casa di Jamie e Claire

"Jamie è impaziente", ha detto Sam Heughan a TVLine intervistato in vista dell'uscita dei nuovi episodi. "Non vede sua sorella, in particolare, da molto tempo, e le ha promesso molto tempo fa di riportare indietro il giovane Ian. C'è questa eccitazione, e penso che sia qualcosa che in realtà abbiamo condiviso, anche come attori. Era come 'Oh, è così bello essere di nuovo lì. È casa'", ha aggiunto.

Balfe, da parte sua, ha osservato che, nonostante Claire e Jenny abbiano delle questioni in sospeso da risolvere, "è molto più complicato per Jamie". "Questa è casa sua, questa è sua sorella. E come sua moglie, Claire fa tutto questo per lui, ma è anche emozionata. C'è un affetto profondo tra lei e Jenny, nonostante ci siano state delle complicazioni", ha detto l'attrice a TVLine.

Il cast: Rivedremo volti familiari

Dato che Jamie e Claire tornano in Scozia nei nuovi episodi, teniamoci pronti a rivedere diversi personaggi, e i relativi interpreti, presenti nelle prime stagioni. Tra loro ci sono Lotte Verbeek nel ruolo di Geillis Duncan, Andrew Whipp che è Brian Fraser, Graham McTavish nel ruolo di Dougal MacKenzie, Steven Cree nel ruolo di Ian Murray, Layla Burns in quello di Joan MacKimme e Nell Hudson nel ruolo di Laoghaire Fraser. Kristin Atherton interpreterà la sorella di Jamie, Jenny, precedentemente interpretata da Laura Donnelly. Ci sono, però, anche nuovi attori che si sono uniti al cast: Gloria Obianyo (Dune), Rod Hallet (The Last Kingdom) e Chris Fulton (Bridgerton).

Outlander 7: Claire e Jamie tornano in Scozia nel commovente trailer ufficiale della Parte 2 Leggi anche

Outlander, lo ricordiamo, è stata già rinnovata anche per un'ottava e ultima stagione di 10 episodi. Starz ha ordinato inoltre uno spin-off prequel, Outlander: Blood of My Blood, sulle storie d'amore dei genitori di Claire e Jamie, nell'Inghilterra della Prima guerra mondiale i primi e nelle Highlands scozzesi d'inizio XVIII secolo i secondi. Intanto l'appuntamento con Outlander 7 Parte 2 è su Sky e in streaming solo su NOW (dove trovate anche le precedenti stagioni, dalla 1 alla 7 Parte 1) a partire dal 14 dicembre.