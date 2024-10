Outlander 7: Claire e Jamie tornano in Scozia nel commovente trailer ufficiale della Parte 2

News Serie TV

Gli ultimi episodi della settima stagione arriveranno in tv, in Italia su Sky e NOW, entro fine anno.

La fine si avvicina per Outlander. In occasione del Comic-Con di New York, Starz ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda parte della settima e penultima stagione della sua amatissima serie in costume tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. In onda negli Stati Uniti dal 22 novembre (in Italia entro fine anno su Sky Serie e in streaming su NOW), gli otto episodi vedranno molti dei personaggi tornare in Scozia, nel luogo in cui hanno dato il via alle loro storie.

Outlander 7: Stagione 7 - Parte 2: Il Trailer Ufficiale della Serie TV - HD

Outlander: I protagonisti parlano dei nuovi episodi della stagione 7

Caitriona Balfe, interprete di Claire ormai da oltre 10 anni, ha anticipato che sarà un ritorno "davvero speciale". La produttrice esecutiva Maril Davis ha aggiunto: "Portate il vostro whisky, i vostri fazzoletti. Sarà piuttosto intenso. Credo che sarà un argomento di cui si parlerà in molti modi". Parlando di questo penultimo capitolo, l'autrice Diana Gabaldon ha convenuto: "È una stagione da montagne russe emozionanti: morte, perdita, redenzione. È tutto nella seconda parte. Ed è persino meglio della prima. È una seconda parte davvero incredibile. Non vedo l'ora che le persone la vedano".

Gli otto episodi rimasti vedranno Claire, Jamie (Sam Heughan) e Ian (John Bell) tornare in Scozia, dove i pericoli della Guerra d'indipendenza li costringono a scegliere tra stare al fianco di coloro che amano e combattere per la terra che hanno trasformato nella loro nuova casa. Mentre ciò accade, Roger e Brianna (Richard Rankin e Sophie Skelton) affrontano nuovi nemici nel tempo e devono combattere le forze che minacciano di separare la loro famiglia.

"Eravamo così ingenui" all'inizio della serie, ha detto Heughan ai fan durante il panel. "Penso che entrambi [lui e Balfe] pensassimo che sarebbe durata solo una o due stagioni. Undici anni dopo, otto stagioni, 101 episodi, siamo così grati". Outlander, ricordiamo, è stata già rinnovata per un'ottava e ultima stagione di 10 episodi. Starz ha ordinato inoltre uno spin-off prequel, Outlander: Blood of My Blood, sulle storie d'amore dei genitori di Claire e Jamie, nell'Inghilterra della Prima guerra mondiale i primi e nelle Highlands scozzesi d'inizio XVIII secolo i secondi.