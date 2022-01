Outlander 6: La tensione divampa nel trailer ufficiale della nuova stagione

News Serie TV

La serie con Caitriona Balfe e Sam Heughan tornerà in tv a marzo.

A lungo attesa, la sesta stagione dell'appassionante Outlander andrà in onda negli Stati Uniti tra poco più di un mese - dal 6 marzo su Starz (in Italia su Sky Serie e in streaming su NOW a seguire). Una nuova anteprima delle prossime vicissitudini di Claire e Jamie, i personaggi interpretati da Caitriona Balfe e Sam Heughan, ci viene offerta nel frattempo dal trailer ufficiale appena rilasciato.





Outlander: Cosa ci aspetta nella stagione 6

Nella sesta stagione, della quale qualche settimana fa è stata mostrata anche la nuova sequenza dei crediti di apertura, la rivoluzione americana busserà alla porta della coppia a Fraser's Ridge, infastidendo la pace che aveva duramente conquistato. Reduce dal trauma delle brutalità compiute dai Brown nel ciclo precedente, Claire lotta con le verità che conosce sulla storia mentre cerca stoicamente di proteggere la sua famiglia. È una dura realtà da affrontare poiché le tensioni divampano anche tra i coloni di Fraser's Ridge e i nativi americani loro vicini. Lo è soprattutto per Jamie, combattuto tra il suo dovere verso la terra, i coloni e la sua famiglia. "Non posso essere due cose contemporaneamente" dice a Claire nella clip, riferendosi alla sua mezza-vita come lealista e traditore della corona. Lei, supportandolo come ha sempre fatto, gli risponde: "Non puoi vivere la tua vita con la paura di essere quello che sei".

La situazione è complicata ulteriormente dall'arrivo a Fraser's Ridge dei Christie, incluso il patriarca Tom (Mark Lewis Jones), che ha un legame con Jamie dai tempi di Ardsmuir. Questo, tuttavia, non impedisce alla presenza della sua famiglia di aggiungere altra legna secca sul fuoco che infiamma. Fortunatamente, trattandosi di Outlander, non mancano i momenti d'amore. Non solo tra Claire e Jamie. A ben vedere, anche tra Brianna e Roger (Sophie Skelton e Richard Rankin) e tra Marsali e Fergus (Lauren Lyle e César Domboy).

