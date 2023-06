Operazione Speciale: Lioness, il trailer italiano della nuova serie di Taylor Sheridan con Nicole Kidman e Zoe Saldaña

News Serie TV

Il drama, firmato dall'ideatore di Yellowstone, debutterà il 23 luglio in streaming su Paramount+.

Nicole Kidman e Zoe Saldaña interpretano i membri di una squadra antiterrorismo della CIA incaricate di smantellare una cellula terroristica nella nuova serie Operazione Speciale: Lioness, l'ultima fatica dell'apprezzato creatore di Yellowstone Taylor Sheridan. Paramount+, che ospiterà il drama dal prossimo 23 luglio (con i primi due episodi), ha diffuso il primo trailer italiano che potete vedere qui sotto.

La trama di Operazione Speciale: Lioness

Prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, Operazione Speciale: Lioness si basa su un programma realmente esistito e segue Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una giovane Marine dal carattere rude ma appassionato, reclutata per unirsi al Lioness Engagement Team per aiutare a distruggere un'organizzazione terroristica dall'interno. La missione, come si capisce dal trailer, è "individuare le mogli e le figlie degli obiettivi di alto valore, infltrare un agente nella loro cerchia e uccidere l'obiettivo". Un'operazione che richiede coraggio e sangue freddo e per cui Cruz non si sente pronta.

Il cast e i personaggi

Saldaña interpreta Joe, la responsabile del programma Lioness incaricata di addestrare, gestire e guidare le sue operatrici sotto copertura. Mentre Nicole Kidman è Kaitlyn Meade, supervisore senior della CIA che ha avuto una lunga carriera nella politica. Michael Kelly (House of Cards) interpreta il collega di Kaitlyn Donald Westfield mentre il premio Oscar Morgan Freeman è il capo supremo dell'agenzia, Edwin Mullins. Completano il cast della serie Dave Annable (Yellowstone, Walker), LaMonica Garrett (1883, The Terminal List), e James Jordan (Yellowstone, Mayor of Kingstown), tutti attori che hanno già lavorato in passato con Taylor Sheridan. Annable interpreta Neil, il marito di Joe (Saldaña) e il padre delle loro due figlie. Jordan e Garrett sono rispettivamente Two Cups e Tucker, agenti operativi della CIA Special Activities Division nella squadra di Joe.