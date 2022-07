Only Murders in the Building rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

La mistery comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, in Italia disponibile su Disney+, ha già ricevuto l'okay per un nuovo ciclo di episodi.

Il trio di investigatori/podcaster/vicini di casa più iconico della tv non ci lascerà molto presto. Only Murders in the Building, l'apprezzata crime comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez attualmente disponibile in streaming con la seconda stagione su Disney+ in contemporanea con l'americana Hulu, è stata rinnovata per una terza stagione. L'annuncio arriva direttamente da Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment.

Only Murders in the Building 3 ci sarà: L'annuncio di Hulu

"Only Murders in the Building è il vero gioiello della nostra offerta. Il suo fascino attraverso le generazioni, l'unione di umorismo e cuore, e il suo approccio davvero originale sono un segno distintivo e una testimonianza del lavoro dei produttori esecutivi Dan [Fogelman], John [Hoffman], Steve [Martin], Marty [Short] e Selena [Gomez]. Siamo grati di poter continuare a raccontare le storie di Charles, Oliver e Mabel agli spettatori che ci hanno costantemente dimostrato di volere di più da questa storia", ha dichiarato Erwich tramite un comunicato.

Una seconda stagione gioiello

Dopo la prima stagione, già estremamente originale e molto apprezzata, gli amanti dei podcast true crime e investigatori dilettanti Charles, Oliver e Mabel, nella seconda sono tornati più divertenti che mai; sono alle prese con la risoluzione dell'omicidio della presidente del consiglio dell'Arconia Bunny Folger, morta in circostanze misteriose nel finale del primo ciclo. Peccato che una serie di sfortunate complicazioni mettono loro i bastoni tra le ruote: sono loro stessi sospettati per l'omicidio e devono vedersela anche con un podcast rivale, Only Murderers in the Building della regina dei podcast Cinda Canning (Tina Fey). Nei nuovi episodi sono entrate nel cast anche Cara Delevingne nei panni dell'esperta d'arte Alice Banks, Shirley MacLaine in quelli della madre di Bunny e Amy Schumer nei panni di una versione esagerata di se stessa, subaffittuaria dell'appartemento di Sting.

Su Disney+ sono disponibili attualmente la prima stagione e quattro episodi della seconda, con un nuovo episodio rilasciato sulla piattaforma ogni martedì fino al 23 agosto.