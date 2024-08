Only Murders in the Building: Il trailer ufficiale svela la parata di star della stagione 4

News Serie TV

La nuova anteprima rivela il personaggio interpretato dalla guest star Melissa McCarthy.

Su Disney+ c'è un nuovo omicidio da risolvere in compagnia della scatenata combriccola di Only Murders in the Building. L'acclamato dramedy con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sta per tornare con una nuova stagione, la quarta, e una lista impressionante di star. Possiamo vederle tutte nel trailer ufficiale, in attesa del debutto il 27 agosto.

Only Murders in the Building 4: Stagione 4: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Disney+ - HD

Only Murders in the Building: La trama e le star della stagione 4

Nella quarta stagione di Only Murders in the Building, il trio di podcaster amatoriali sarà alle prese con gli eventi scioccanti accaduti alla fine del ciclo precedente che hanno coinvolto Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles. Chiedendosi se la vittima designata fosse veramente lei oppure Charles, la loro indagine li porterà fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast "Only Murders". Quando Charles, Oliver e Mabel torneranno a New York, intraprenderanno un viaggio ancora più epico: attraverseranno il cortile del loro palazzo per addentrarsi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell'Arconia.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, Eugene Levy (Schitt's Creek), Zach Galifianakis (Una notte da leoni) e Eva Longoria (Desperate Housewives) si sono uniti al cast con i ruoli degli attori - di fatto se stessi - scelti per interpretare Charles, Oliver e Mabel nell'adattamento cinematografico del podcast. Scopriamo solo ora, invece, che Melissa McCarthy (Mike & Molly) è stata scelta per il ruolo della sorella di Charles. La lunga lista di guest star della stagione 4 include inoltre Molly Shannon (Will & Grace), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Desmin Borges (You're the Worst), Catherine Cohen (Girls5Eva), Jin Ha (Pachinko), Richard Kind (Curb Your Enthusiasm), Lilian Rebelo, Daphne Rubin-Vega e Siena Werber (Il simpatizzante), oltre ai ritornati Meryl Streep, Jane Lynch, Da'Vine Joy Randolph e Michael Cyril Creighton.