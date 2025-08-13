TGCom24
Schede di riferimento
Only Murders in the Building
Anno: 2021
3,9
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building: Il trailer ufficiale della stagione 5 riporta il trio sulla scena del crimine

Carolina Mautone
La quinta stagione di Only Murders in the Building arriva il 9 settembre su Disney+ e partirà da un nuovo mistero coinvolgendo nuove attesissime guest star: il trailer ufficiale.

Only Murders in the Building: Il trailer ufficiale della stagione 5 riporta il trio sulla scena del crimine

L'Arconia colpisce ancora. Nel trailer ufficiale della quinta stagione di Only Murders in the Building, la serie comedy-crime targata Hulu (e in Italia su Disney+), c'è un nuovo mistero. Il nuovo ciclo di episodi debutterà il 9 settembre con tre episodi disponibili al lancio, seguiti da nuovi episodi ogni settimana. E ancora una volta, Charles, Oliver e Mabel (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) si ritrovano invischiati in un caso di omicidio che ha luogo proprio sotto il loro stesso tetto.

Only Murders in the Building 5, la trama: La nuova criminalità di New York

Questa volta la vittima è Lester, lo storico portiere dell'Arconia morto in circostanze poco chiare. E come afferma Charles nel trailer, l'Arconia si conferma “l’edificio più letale di New York”. Rifiutandosi di credere a un tragico incidente, il trio inizia una nuova indagine che li trascinerà in una rete di segreti pericolosi, fatta di miliardari potenti, mafiosi della vecchia scuola e residenti dall'identità ambigua.

La sinossi ufficiale anticipa una stagione più cupa e intricata: mentre cercano la verità sulla morte di Lester, Charles, Oliver e Mabel si troveranno ad affrontare una New York diversa, in piena trasformazione. La città leggendaria che credevano di conoscere lascia spazio a una metropoli in cui il crimine organizzato tenta di sopravvivere, mentre emergono nuove forze criminali ancora più pericolose.

Il cast, le guest star e i nuovi personaggi

Oltre ai protagonisti, tornano anche alcuni volti noti come Meryl Streep, Nathan Lane, Da’Vine Joy Randolph, Michael Cyril Creighton, Richard Kind. Ma la vera novità è il parterre di guest star inedite che arricchiranno la quinta stagione. Tra queste troviamo Logan Lerman, Bobby Cannavale, Christoph Waltz, Beanie Feldstein, Jermaine Fowler, Richard Kind, Keegan-Michael Key che interpreta il nuovo sindaco di New York,, Beanie Feldstein, Dianne Wiest nel ruolo della vedova di Lester, Jermaine Fowler e molti altri.

Il trailer offre anche un primo sguardo ai nuovi personaggi chiave: Jay Pflug, Bash Steeg e Camila White, interpretati rispettivamente da Lerman, Waltz e Zellweger, presentati come tra le persone più ricche del mondo, le cui vite sembrano intrecciarsi in modo inquietante con l'indagine del trio.

