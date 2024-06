Only Murders in the Building diventa un film? Più o meno, ecco gli interpreti dei protagonisti

News Serie TV

In una nuova foto scattata sul set di Only Murders in the Building scopriamo che Eugene Levy, Zach Galifianakis e Eva Longoria interpreteranno Charles, Oliver e Mabel nella quarta stagione della serie: ecco tutte le anticipazioni.

La quarta stagione di Only Murders in the Building si preannuncia più metatelevisiva che mai! E uno dei misteri che circondano i nuovi episodi della mistery comedy - i ruoli affidati alle guest star Eugene Levy, Zach Galifianakis e Eva Longoria - sembra essere stato già risolto. In una nuova foto condivisa da Hulu vediamo che i tre attori interpreteranno semplicemente gli alter ego di Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, cioè Charles, Oliver e Mabel in un film che nella serie alcuni produttori di Hollywood vogliono trarre dal podcast true crime di successo messo in piedi proprio dai tre residenti dell'Arconia. Infatti la quarta stagione (che in Italia arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti, su Disney+, il prossimo 27 agosto) sarà ambientata in parte a Los Angeles e terrà occupato il trio a indagare persino in uno studio di produzione di Hollywood.

Dove eravamo rimasti?

Nel finale della terza stagione di Only Murders in the Building, lo ricorderete, sono state gettate le basi per il mistero che terrà occupati i protagonisti nei prossimi episodi: la controfigura di Charles, Sazz Pataki (Jane Lynch), è stata uccisa nell'appartamento di quest'ultimo poco prima che potesse parlargli di qualcosa che la preoccupava. Prima di spirare, aveva provato a scrivere qualcosa con il suo stesso sangue ma non era riuscita a comunicare con Charles. Nonostante il cambio di location, nei nuovi episodi non verrà alterato lo schema che ha reso unica la serie, con i tre appassionati alle prese con una nuova indagine. "Nello stesso modo in cui [il co-creatore della serie] John Hoffman ha usato la tela di Broadway per raccontare quella che penso sia stata una delle stagioni più uniche che abbiate mai visto, lo stesso schema unico di Only Murders sarà applicato a Los Angeles", aveva anticipato il dirigente di Hulu Craig Erwich.

Only Murders in the Building 4 si trasferisce a Hollywood!

Stando alla sinossi ufficiale diffusa da Hulu, nella quarta stagione "Charles, Oliver e Mabel devono affrontare gli eventi scioccanti alla fine della stagione 3 che circondano la controfigura di Charles Sazz Pataki. Mentre si domandano se Sazz o Charles fossero la vittima designata, sbarcano a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film basato sul podcast Only Murders in The Building". Nel film, ora lo sappiamo, saranno proprio Levy, Galifianakis e Longoria a prestare il volto ai tre appassionati di true crime. Pare, tuttavia, che i tre veri protagonisti non staranno poi tanto lontano da New York e, a un certo punto, torneranno per indagare più a fondo. La sinossi, infatti, si conclude: "Mentre i nostri investigatori dilettanti tornano a New York, intraprendono un viaggio ancora più epico, attraversando il cortile del loro edificio per approfondire le vite contorte dei residenti della West Tower dell'Arconia".

Le guest star della quarta stagione

La quarta stagione viene definita da Hulu "la più stellata di sempre". Tra le guest star che vedremo nei prossimi episodi ci saranno, in ordine sparso, anche Kumail Nanjiani, Molly Shannon, Melissa McCarthy. Inoltre il veterano dello schermo Richard Kind (Innamorati pazzi), Daphne Rubin-Vega (Sognando a New York), Catherine Cohen (Girls5Eva), Jin Ha (Pachinko), Desmin Borges (Un amore senza tempo, Utopia), Siena Werber (Al nuovo gusto di ciliegia) e l'esordiente Lilian Rebelo ricopriranno ruoli ricorrenti. Tornerà, inoltre, la divina Meryl Streep nel ruolo dell'attrice Loretta.

