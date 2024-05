Only Murders in the Building: Disney+ annuncia la data italiana della stagione 4

News Serie TV

La serie di successo tornerà in streaming ad agosto. Ecco le anticipazioni.

Il trio di investigatori più improbabile della tv tornerà a tre mesi da oggi! Disney+ annuncia che l'attesissima quarta stagione del pluripremiato dramedy Only Murders in the Building sarà disponibile in streaming in Italia a partire da martedì 27 agosto, simultaneamente con gli Stati Uniti. Per l'occasione, ha diffuso anche la versione sottotitolata in italiano del primo trailer.

Only Murders in the Building: Cosa ci aspetta nella stagione 4

Nella quarta stagione di Only Murders in the Building, il trio di podcaster amatoriali interpretato da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez deve affrontare gli eventi scioccanti accaduti alla fine del ciclo precedente che hanno coinvolto Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles. Chiedendosi se la vittima designata fosse veramente lei oppure Charles, la loro indagine li porta fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast "Only Murders". Quando Charles, Oliver e Mabel tornano a New York, intraprendono un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile del loro palazzo per addentrarsi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell'Arconia.

Tantissime le guest star stellari attese nei nuovi episodi. Oltre a Meryl Streep di nuovo nei panni di Loretta, nuovi personaggi avranno i volti di Melissa McCarthy, Zach Galifianakis, Kumail Nanjiani, Eugene Levy, Molly Shannon, Eva Longoria, Richard Kind e Da'Vine Joy Randolph.