Only Murders in the Building 2: Un nuovo teaser svela uno sconvolgente segreto dell'Arconia

News Serie TV

La mistery comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez tornerà con la seconda stagione in streaming su Disney+ dal 28 giugno.

Cresce l'attesa per la seconda stagione di Only Murders in the Building, l'acclamata mistery comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nei panni di tre appassionati di podcast true crime che uniscono le forze per risolvere dei veri omicidi. Un nuovo teaser trailer svela importanti rivelazioni sui nuovi episodi, attesi in streaming su Disney+ dal prossimo 28 giugno in contemporanea con gli Stati Uniti. A quanto pare, i protagonisti (che ritroviamo anche nel nuovo poster, che vedete in basso) si troveranno davanti a una scoperta sconvolgente che potrebbe cambiare ribaltare completamente le loro sorti.



videoplayer />

Only Murders in the Building: Un omicidio, un ritorno inaspettato e... un tunnel segreto?

Nei nuovi episodi di Only Murders in the Building, Charles, Oliver e Mabel indagheranno su un altro misterioso omicidio avvenuto nel loro palazzo, l'Arconia, un elegante edificio dell'Upper West Side. Ricorderete infatti che, dopo aver scoperto l'assassino di Tim Kono, si erano ritrovati coinvolti loro malgrado in un nuovo crimine: il presidente del consiglio dell'Arconia Bunny Fogler pugnalato a morte con il ferro da maglia di Mabel. E i tre erano stati arrestati.

Ora un gruppo di inquilini pensa che siano stati loro a commettere l'omicidio. Ma non è tutto: il trio si trova al centro di un podcast rivale. Come dimostreranno la loro innocenza? Il nuovo teaser trailer anticipa il ritorno di una vecchia conoscenza: l'assassina di Tim Kono Jan (Amy Ryan), ora dietro le sbarre. Forse lei saprà qualcosa su un misterioso tunnel che i tre - come vediamo nella clip - scoprono all'interno del palazzo?

Il cast: I nuovi personaggi

Nella seconda stagione conosceremo nuovi personaggi: Cara Delevingne (Carnival Row) sarà Alice, una sofisticata esperta d'arte che sarà anche il nuovo interesse amoroso di Mabel. Ci saranno inoltre le guest star Shirley MacLaine e Amy Schumer (Life & Beth) nei panni rispettivamente di un'ex inquilina dell'Arconia nonché madre del defunto Bunny e di una versione esagerata di se stessa che subaffitta l'appartamento di Sting; Michael Rapaport (Atypical) sarà un detective mentre a Zoe Colletti (Fear the Walking Dead) e a Andrea Martin (Evil) sono stati affidati ruoli ancora misteriosi.

Guarda Only Murders in the Building su Disney+