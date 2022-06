Only Murders in the Building 2 da oggi su Disney+: Tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione

News Serie TV

Un nuovo omicidio, una nuova indagine e... qualcuno che vuole incastrare i tre appassionati di podcast true crime Charles, Oliver e Mabel? Ecco cosa ci aspetta nei nuovi episodi di Only Murders in the Building.

Nella seconda stagione di Only Murders in the Building, da oggi 28 giugno in streaming su Disney+ con i primi due episodi, "l'indagine prende tutta un'altra direzione". Prendiamo in prestito l'iconica battuta di Brazzos - il detective interpretato dal protagonista Charles (Steve Martin) in un'immaginaria serie poliziesca degli anni '90 - per introdurre questo secondo ciclo di episodi dell'acclamata crime comedy co-creata dallo stesso Steve Martin e da John Hoffman. Cosa dobbiamo aspettarci? Stravaganza, un nuovo avvincente mistero e un racconto brillantemente metatelevisivo: ecco la trama, il cast, le guest star e tutto quello che c'è da sapere.

Only Murders in the Building 2: La trama e da dove riparte la storia

Alla fine della prima stagione avevamo lasciato gli appassionati di podcast true crime Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) in manette, incastrati per l'omicidio di Bunny Folger, la presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia. Adesso i tre inquilini sono i principali sospettati ma sono anche determinati a smascherare il vero assassino; peccato che qualcuno, intanto, si diverta a lasciare falsi indizi nei loro appartamenti nel tentativo di far ricadere la colpa su di loro.

Ma ci sono anche altri problemi: i tre si trovano al centro di un podcast rivale condotto dalla leggendaria Cinda Canning (Tina Fey) e, come se non bastasse, devono affrontare sia l'improvvisa celebrità (arrivata non per le giuste ragioni) che un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio. Che fare? Gettare la spugna non è proprio nelle corde di Charles, Oliver e Mabel che colgono l'occasione per indagare a fondo sui segreti dell'Arconia e, nel frattempo, registrare una seconda stagione del loro podcast.

Il cast: Pioggia di star nella seconda stagione

Nella seconda stagione nuovi personaggi animano le vite dei tre protagonisti e mettono più meno i bastoni tra le ruote alle indagini. Cara Delevingne (Carnival Row) è Alice, una sofisticata esperta d'arte attratta dal talento artistico di Mabel. Ci sono inoltre due guest star molto speciali: il premio Oscar Shirley MacLaine in un ruolo piuttosto misterioso ma molto importante, e Amy Schumer (Life & Beth) nei panni di una spassosa versione di se stessa che subaffitta l'appartamento di Sting ed è inaspettatamente una fan del podcast Only Murders in the Building. Tra gli altri, Michael Rapaport (Atypical) è un detective mentre a Zoe Colletti (Fear the Walking Dead) e ad Andrea Martin (Evil) sono stati affidati ruoli ancora misteriosi. Torneranno anche vecchie conoscenze dalla scorsa stagione? Aspettiamoci di tutto perché, come recita la key art della nuova stagione, "la verità è un gioco a incastro" e gli inquilini dell'Arconia di incastri ne sanno qualcosa.

Siete pronti a scoprire l'assassino insieme a Charles, Oliver e Mabel? Only Murders in the Building debutta oggi 28 giugno su Disney+ con i primi due episodi e vi tiene compagnia in streaming ogni martedì, con un nuovo episodio fino al 23 agosto.