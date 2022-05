Only Murders in the Building 2: Charles, Oliver e Mabel sono nei guai nelle foto della seconda stagione

News Serie TV

La mistery comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez tornerà con i nuovi episodi in streaming su Disney+ dal 28 giugno.

Come hanno fatto i protagonisti di Only Murders in the Building Charles, Oliver e Mabel a finire dietro le sbarre? Il mistero si infittisce nelle nuove foto della seconda stagione che arriverà anche in Italia, in contemporanea con l'americana Hulu, su Disney+ dal prossimo 28 giugno. Guardatele qui sotto in attesa dei nuovi episodi della mistery comedy, una delle serie più originali arrivate in streaming nell'ultimo anno.

Only Murders in the Building 2: Un nuovo mistero

Nella prima stagione, Only Murders in the Building ha seguito gli appassionati di podcast true crime Charles, Oliver e Mabel (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) indagare su un misterioso omicidio avvenuto nel loro palazzo, un elegante edificio dell'Upper West Side. Ma proprio quando credevano di aver risolto il caso, si erano ritrovati coinvolti in un nuovo crimine: il presidente del consiglio dell'Arconia Bunny Fogler pugnalato a morte con il ferro da maglia di Mabel. E i tre erano stati arrestati. È tutto un equivoco o c'entrano qualcosa davvero?

Nella seconda stagione Charles (Martin), Oliver (Short) e Mabel (Gomez) tenteranno di smascherare il nuovo assassino. Ma che succede se tutti pensano che siano coinvolti loro stessi in questo crimine? Il trio, infatti, è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

Il cast: I nuovi personaggi

Nella seconda stagione conosceremo nuovi personaggi: Cara Delevingne (Carnival Row) sarà Alice, una sofisticata esperta d'arte che sarà il nuovo interesse amoroso di Mabel. Ci saranno inoltre le guest star Shirley MacLaine e Amy Schumer (Life & Beth) nei panni rispettivamente di un'ex inquilina dell'Arconia nonché madre del defunto Bunny e di una versione esagerata di se stessa che subaffitta l'appartamento di Sting; Michael Rapaport (Atypical) sarà un detective mentre a Zoe Colletti (Fear the Walking Dead) e a Andrea Martin (Evil) sono stati affidati ruoli ancora misteriosi.