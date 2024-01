OneChicago: Ecco perché così tanti attori stanno lasciando le serie tv

News Serie TV

Da Kara Killmer a Nick Gehlfuss a Tracy Spiridakos, perché nell'ultimo anno così tanti attori hanno lasciato Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.

Gli addii o semplicemente gli arrivederci non sono cosa nuova nelle serie tv del franchise #OneChicago, e nei procedurali prodotti da Dick Wolf più in generale, ma mai come nell'ultimo anno la pazienza dei fan è stata messa così a dura prova. Sono infatti diverse e tutte pesanti le uscite di scena viste e annunciate a cavallo tra la fine della passata stagione e la nuova appena cominciata.

Chicago Fire ha appena salutato Alberto Rosende e il suo vigile del fuoco Blake Gallo, mentre è prevista nelle prossime settimane, entro la fine della stagione 12, la partenza di Kara Killmer, interprete da dieci anni del paramedico Sylvie Brett. Chicago Med è tornata in tv con la stagione 9, senza Nick Gehlfuss, Brian Tee e Guy Lockard, interpreti fino allo scorso anno rispettivamente dei dottori Will Halstead, Ethan Choi e Dylan Scott. La stagione 11 di Chicago P.D., invece, sarà l'ultima a coinvolgere Tracy Spiridakos, volto della detective Hailey Upton. Addio che seguirà quello di Jesse Lee Soffer e del suo Jay Halstead.

Cosa sta succedendo? Qual è il motivo dietro tutte queste uscite dai cast di tre delle serie tv più seguite della tv americana? Alla domanda ha risposto la showrunner di Chicago Fire Andrea Newman in una conversazione con TVLine. Ecco cos'ha detto.

#OneChicago: Il motivo dietro i diversi addii nei cast

"Onestamente, la longevità è davvero l'unico motivo" ha detto Newman, spiegando che con serie così lunghe, una sorta di reliquia nell'ambiente televisivo di oggi, scuotere le cose è una necessità. "Narrativamente e in termini di vita reale, 12 anni sono un tempo lungo e le cose devono cambiare, anche dal punto di vista delle dinamiche. Hai bisogno di nuovi personaggi e di nuove dinamiche", ha aggiunto. Lo stesso vale per gli attori e le attrici, i quali a volte interpretano lo stesso personaggio per più di un decennio. "Dal punto di vista degli attori, 12 anni sono un tempo lungo. Nessuno in tv si aspetta di fare la stessa cosa per 12 anni, posso dirlo con certezza, da tutte le parti", ha spiegato Newman.

Andrew Schneider, co-showrunner di Chicago Med, condivide il pensiero della collega: "Questo è davvero quello che piace fare alla Wolf [Entertainment]: lasciare che i personaggi se ne vadano e introdurne di nuovi nel tentativo di mantenere gli show freschi o trovare nuove dimensioni e nuove dinamiche per loro". E se è vero che show così lunghi sono "un dono", perché permettono agli sceneggiatori "di delineare queste cose e vedere questi personaggi cambiare", è altrettanto vero che "devi mescolare le cose. Non puoi rimanere sempre lo stesso", ha spiegato Newman.

E sta succedendo anche questa volta. Chicago Fire, ad esempio, ha già annunciato l'ingaggio dell'attore de Le regole del delitto perfetto Rome Flynn come ideale sostituto di Rosende. Interpreterà Jake Gibson, un impavido ex pugile dilettante con un passato oscuro che finisce sul radar della Stazione 51 dopo un atto eroico. Chicago Med, invece, ha appena introdotto Mitch Ripley, un nuovo medico del pronto soccorso interpretato dalla star di Blindspot e Agents of S.H.I.E.L.D. Luke Mitchell. Una vecchia conoscenza del Dott. Daniel Charles, Ripley proviene da trascorsi travagliati, che lo hanno portato a incrociare il percorso di Daniel quando era piccolo.