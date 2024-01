Chicago Fire 12: Il ritorno di Kelly Severide sarà motivo di tensioni, non solo con Stella

News Serie TV

Confermato inoltre il ritorno nella dodicesima stagione di un personaggio molto amato.

I fan di Chicago Fire sono felicissimi del fatto che Taylor Kinney tornerà a indossare l'uniforme del tenente Kelly Severide nella stagione 12 in onda negli Stati Uniti su NBC da questa sera, circa un anno dopo la sua richiesta di prendersi una pausa dalla produzione per affrontare una non meglio precisata questione personale. Non si aspettino però un ritorno tra gli applausi. Perché se è facile aspettarsi che la lontananza e le cose non dette abbiano creato tensione nel suo rapporto con la moglie Stella (Miranda Rae Mayo), questo, a detta della showrunner Andrea Newman, sarà solo l'inizio.

Chicago Fire 12: Il ritorno di Kelly Severide

Come abbiamo avuto modo di vedere negli episodi precedenti, Severide si era allontanato da Chicago e dai colleghi della Stazione 51 per seguire un programma di formazione sull'investigazione di incendi dolosi in Alabama. Questo lo ha portato a essere reclutato per dare il suo aiuto in un'indagine dell'ATF, qualcosa di cui non aveva parlato a sua moglie. Dopo averlo scoperto e di fronte alla vaghezza del marito riguardo il lavoro e i tempi del suo ritorno a Chicago, nel finale della scorsa stagione Stella aveva deciso di prendersi una pausa dal lavoro per riportarlo a casa. Cosa che è riuscita a fare, sebbene la questione e il lavoro continueranno a causare problemi alla coppia.

Ambientata sei mesi dopo, la stagione 12 di Chicago Fire porterà ben presto Severide ad affrontare un caso di incendio doloso per conto dell'OFI, qualcosa "che scatenerà tutta la tensione che si è accumulata tra Kidd e Severide", ha anticipato Andrea Newman. "C'è una dinamica completamente nuova tra loro. Diventa abbastanza ovvio entro un secondo dall'inizio" della nuova stagione. "Non riescono ancora a togliersi le mani di dosso. Si vede che sono ancora innamorati, ma c'è questo nuovo spigolo nella loro relazione". L'indagine dell'OFI "porterà molte cose a galla", ha aggiunto la showrunner, "ed esploreremo cosa stanno passando e quali problemi stanno emergendo dalla sua partenza per l'ATF la scorsa stagione".

Il ritorno di Severide comporterà complicazioni anche per un altro membro della Stazione 51 che si era fatto avanti in assenza del tenente. "Kidd non è l'unica su cui il fatto che Severide se ne sia andato per così tanto tempo ha avuto un impatto. Anche Cruz ne è stato colpito", ha spiegato Newman. Il personaggio interpretato da Joe Minoso ha assunto il ruolo di leader della squadra di soccorso mentre il collega era assente. Dunque, il suo ritorno "porterà qualche nuovo cambiamento e tensione che dovranno essere risolti affinché Cruz e Severide continuino a lavorare insieme".

E Matthew Casey?

Sebbene non sia apparso in tutti gli episodi in cui è mancato l'ex collega, anche il vigile del fuoco Matthew Casey, del quale Jesse Spencer ha ripreso i panni dopo l'uscita di scena nella stagione 10, è stato utile per riempire il vuoto lasciato da Severide. L'ultima volta, nel finale della scorsa stagione, Matt aveva fatto una proposta di matrimonio a Sylvie Brett, ma la scena si era interrotta poco prima di poter ascoltare la sua risposta. Sembrerebbe aver detto di sì, stando alle foto ufficiali della dodicesima stagione diffuse nelle scorse settimane da NBC, nelle quali il paramedico si mostra con un anello al dito. E mentre sappiamo che la sua interprete, Kara Killmer, lascerà il cast della serie nei prossimi episodi, è inevitabile chiedersi se prima di allora rivedremo di nuovo al suo fianco l'apparente promesso sposo.

Alla domanda ha risposto sempre Andrea Newman, questa volta sulle pagine di TV Insider: "Quando vedremo Brett nel primo episodio, sarà subito chiaro che ha dei piani in atto, piani che non andranno esattamente come desidera. Dirò solo che, come spesso accade in Chicago Fire e nella vita reale, le cose non andranno esattamente come lei si aspetta". L'adozione che Sylvie aveva intrapreso "ha funzionato magnificamente, e Julia non è solo parte della vita di Brett ora, è parte della vita della Stazione 51. Vedremo spesso quel piccolo tesoro", ha aggiunto Newman. E rispondendo alla domanda sul possibile ritorno di Spencer, la showrunner ha detto: "Amiamo Matt Casey. Jesse è uno dei miei preferiti di sempre e lo vedremo di nuovo. C'è una battuta di Boden nel primo episodio che dice: 'Una volta che hai fatto parte della 51, sarai sempre parte della 51'. E penso che questo dica molto di questa stagione".