One Tree Hill: Hilarie Burton ricorda quando Chad Michael Murray l'ha difesa dalle molestie del creatore della serie

L'interprete di Peyton in One Tree Hill è tornata a parlare degli spiacevoli episodi di molestie subite da lei e dalle sue colleghe sul set del teen drama di The CW.

Hilarie Burton ha condiviso nuovi dolorosi dettagli sulle molestie che lei e le sue ex co-star di One Tree Hill hanno subito sul set del teen drama di The CW per colpa del creatore e showrunner della serie Mark Schwahn. In una nuova puntata del podcast Drama Queens che conduce insieme alle sue ex colleghe Sophia Bush e Bethany Joy Lenz, l'attrice ha ricordato un episodio specifico risalente al 2007 quando l'intera troupe e il cast della serie si erano recati a Honey Grove, in Texas, per girare un episodio in città. In quell'occasione, ha ricordato Burton, l'interprete di Lucas Scott Chad Michael Murray prese le sue difese affrontando faccia a faccia Schwahn.

Le molestie subite da Hilarie Burton

Nell'episodio in questione - il diciassettesimo della quarta stagione - Mouth invia un messaggio a Skills dicendogli che si trova a Honey Grove, in Texas, e ha bisogno di aiuto. Tutti gli amici, così, arrivano nella cittadina texana in suo soccorso. La location fu scelta tramite un concorso per cui i fan avevano inviato video in cui spiegavano perché la loro città natale meritava di diventare per un giorno il set del loro show del cuore.

Hilarie Burton ha ricordato che Schwahn (che però lei non nomina mai, chiamandolo semplicemente "il mio capo") pretese di andare a dare l'annuncio della scelta della città ai ragazzi del liceo di Honey Grove accompagnato esclusivamente da lei, in modo che potesse stare da solo con Burton. Nel corso del viaggio tentò più volte approcci sessuali con lei e, una volta tornati a Wilmington (la città dove abitualmente si girava One Tree Hill), si vantò di aver baciato Burton. "È andato dritto sul set e ha detto a Daneel [Ackles] che io e lui ci eravamo baciati tutto il tempo. Ha cercato di farla ingelosire. Mi ha affrontato al riguardo. Come per dire 'Cosa stai facendo?'. E io ero tipo, 'Di cosa stai parlando?'", ha raccontato Burton.

One Tree Hill: Chad Michael Murray affrontò il creatore Mark Schwahn

Proprio quando la troupe e il cast si trovavano a Honey Grove per girare l'episodio, ha poi ricordato Burton, in un locale Mark Schwahn l'afferrò per un braccio e la tirò a sé di fronte a molte persone. In quell'occasione Chad Michael Murray decise di intervenire. "Chad si è avvicinato e ha detto: 'Cosa stai facendo?'", ha raccontato l'interprete di Peyton. "L'ha detto al nostro capo al bar. Ha visto il nostro capo afferrarmi davanti a un sacco di gente. Chad non aveva niente da perdere perché sapeva che il nostro capo lo odiava comunque. Molte persone avevano molto da perdere e non parli quando hai molto da perdere", ha aggiunto. Sophia Bush ha aggiunto che: "In quel momento Murray aveva potere, quindi poteva avvicinarsi e allontanarti dal nostro capo e litigare. Sono contento che l'abbia fatto. Voglio che tutti seguano questa pista. Grazie a Dio, Hilarie, hai potuto contare in quel momento su Chad, che era già così in disaccordo con il nostro capo".

Le molestie sul set di One Tree Hill sono una triste realtà di cui si parla già da qualche anno. Il caso è scoppiato nel 2017 quando l'ex sceneggiatrice di One Tree Hill Audrey Wauchope ha accusato Schwahn. Quasi 20 membri del cast e della troupe della serie si sono presto uniti al coro rilasciando una dichiarazione congiunta e accusando il creatore della serie di molestie sessuali e comportamenti inappropriati sul set. Hanno dichiarato di essere stati "manipolati psicologicamente ed emotivamente", "messi in posizioni scomode", "minacciati" e di essersi sentiti "fisicamente insicuri" negli anni di produzione della serie. In seguito, lo sceneggiatore è stato licenziato anche dalla serie The Royals a cui stava lavorando nel 2017.

One Tree Hill, lo ricordiamo, attualmente è disponibile con tutte le 9 stagioni in streaming su Prime Video.