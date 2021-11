One Piece: Svelato il cast della serie live-action di Netflix

News Serie TV

A Iñaki Godoy di Che fine ha fatto Sara? il ruolo di protagonista, Monkey D. Luffy.

Mentre mancano una manciata di giorni all'atteso debutto di Cowboy Bebop, da Netflix arrivano nuove, succose notizie sulla serie live-action basata sull'altro popolarissimo manga e anime giapponesi One Piece. Nello specifico, il servizio di video in streaming ne ha annunciato il cast, con l'attore di Che fine ha fatto Sara? Iñaki Godoy scelto per il ruolo di Monkey D. Luffy, il protagonista in Italia anche conosciuto come Rubber.

One Piece: Il cast della serie live-action

Prima un manga, One Piece segue le gesta di un giovane pirata il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver ingerito inavvertitamente il frutto del diavolo Gom Gom. Con l'aiuto della sua ciurma, Luffy (o Rufy come lo si è chiamato a lungo in Italia) esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece, inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei Pirati. Nella serie di Netflix reciteranno anche Mackenyu (Pacific Rim: La rivolta) con il ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd (Dynasty) di Nami, Jacob Romero Gibson (All Rise) di Usopp e Taz Skylar di Sanji, i membri della ciurma di Cappello di paglia.

Le dichiarazioni

"Siamo davvero entusiasti di salpare con questo cast straordinario e di talento!", hanno dichiarato i produttori esecutivi Steven Maeda e Matt Owens in un comunicato. "Trovare le persone giuste per sfoggiare gli sguardi, le emozioni e i gesti di questi personaggi iconici è stato un processo lungo e impegnativo (e divertente!). Esattamente come la ricerca del teroso One Piece. Ma, finalmente, abbiamo trovato le persone perfette! Hanno già iniziato a lavorare molto duramente per dare vita a questi personaggi. Imparerete a conoscerli e ad amarli tanto quanto le loro controparti manga. Tutti noi non vediamo l'ora di mostrarvi cosa abbiamo creato! Avanti con l'avventura!".

L'autore del manga Eiichrio Oda ha aggiunto: "Abbiamo lavorato con Netflix e Tomorrow Studios all'enorme progetto che è l'adattamento live-action hollywoodiano di One Piece! Sono passati un sacco di anni da quando è stato annunciato, vero? Lo so, lo so! Non è facile quando lavori con persone di culture diverse! Ma è proprio questo processo che può produrre qualcosa di speciale! Per ora, siamo in grado di annunciare il cast principale! Anzi, dobbiamo affrettarci a farlo, altrimenti trapelerà, a quanto pare! Esilarante. Il loro volto, le dimensioni delle loro bocche e mani, la loro aura, il modo in cui si muovono, la loro voce, le loro abilità recitative, la loro altezza, il modo in cui stanno insieme... Abbiamo deciso per questo cast dopo numerose discussioni che hanno coinvolto persone di tutto il mondo! Queste sono le persone che interpreteranno la nostra ciurma di Cappello di paglia! Ci vorrà ancora del tempo per realizzare questa serie, ma continueremo a fare del nostro meglio per offrire uno show che siamo sicuri sarà apprezzato da tutti in tutto il mondo! Attendo con ansia ulteriori aggiornamenti in futuro!".