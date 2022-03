One Piece: Vincent Regan e altre 5 aggiunte al cast della serie tv live-action

News Serie TV

L'adattamento di Netflix ha dato un volto a Monkey D. Garp, Koby, Alvida, Helmeppo, Buggy e Arlong

Il cast di One Piece, adattamento live-action del popolarissimo manga e anime giapponesi, continua a prendere forma. Netflx ha dato notizia di altre sei aggiunte, incluso il veterano dello schermo Vincent Regan (The Royals, A.D. La Bibbia continua, Strike Back e tante altre).

One Piece: Le nuove aggiunte al cast

One Piece segue le gesta di un giovane pirata il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver ingerito inavvertitamente il frutto del diavolo Gom Gom. Con l'aiuto della sua ciurma, Luffy (o Rufy come lo si è chiamato a lungo in Italia) esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece, inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei Pirati. Come annunciato nei mesi scorsi, Iñaki Godoy è stato scelto per il ruolo di Luffy, mentre Mackenyu (Pacific Rim: La rivolta), Emily Rudd (Dynasty), Jacob Romero Gibson (All Rise) e Taz Skylar saranno i membri della ciurma di Cappello di paglia, rispettivamente Roronoa Zoro, Nami, Usopp e Sanji (qui la foto-confronto).

Per quanto riguarda le nuove aggiunte al cast, Regan interpreterà il viceammiraglio della Marina Monkey D. Garp, il nonno di Luffy, uno dei membri più rinomati e temuti dell'organizzazione. Morgan Davies (The Girlfriend Experience) saranno Koby, una delle prime persone incontrate da Luffy durante il suo viaggio, un capitano di vascello della Marina con lisci capelli rosa. Ilia Isorelýs Paulino (The Sex Lives of College Girls) ha ottenuto il ruolo della piratessa Alvida, membro dell'organizzazione di pirati mercenari Bagy's Delivery. Aidan Scott (Between the Devil) interpreterà invece Helmeppo, capitano di corvetta della Marina che, dopo aver vissuto all'ombra del potente padre, poi cacciato dalla Marina, è stato costretto a diventare un ragazzo di servizio assieme a Koby. Jeff Ward (Hacks) sarà Buggy, il feroce capitano dell'omonima ciurma di pirati e il direttore del Bagy's Delivery. Infine, McKinley Belcher III (Ozark) vestirà i panni di Arlong, l'alto e muscoloso uomo-pesce capitano dell'omonima ciurma di pirati.