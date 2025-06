One Piece ci presenta Chopper! Ecco il design e chi interpreterà la famosa renna-medico nella seconda stagione

News Serie TV

In occasione dell'evento globale Tudum, Netflix ha annunciato l'interprete e il design di Tony Tony Chopper, uno dei personaggi più attesi, nella seconda stagione di One Piece: la clip in anteprima.

Netflix ha finalmente rotto gli indugi presentandoci il personaggio di One Piece che i fan del manga di Eiichiro Oda e dell'anime erano più curiosi di conoscere: Tony Tony Chopper, l'inconfondibile medico della ciurma di Cappello di paglia. Durante l'evento globale TUDUM, andato in scena a Los Angeles la scorsa notte, è stata presentata una nuova clip della seconda stagione che non solo offre un'anteprima della renna-medico più amata dell'equipaggio, ma svela anche chi la interpreterà nella versione live-action: l'attrice Mikaela Hoover, che presto vedremo nei panni di Cat Grant in Superman di James Gunn). Guardate la clip qui sotto.

One Piece: Il debutto di Chopper in versione live-action

Futuro membro dei Pirati di Cappello di Paglia, Chopper è in realtà una renna che ha mangiato uno specifico Frutto del Diavolo che gli ha permesso trasformarsi in un ibrido umano. Hoover non solo doppia il popolare personaggio, ma si occupa anche del facial capture (dà vita alle sue espressioni facciali). Il casting è stato annunciato sul palco dagli attori che interpretano i compagni di Chopper nella ciurma di Cappello di Paglia: Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero e Taz Skylar. Nella clip vediamo Chopper prima apparire timidamente da dietro una colonna e poi ricevere di buon grado gli appausi del pubblico. Il suo design, una perfetta fusione tra CGI e performance attoriale, è molto interessante, considerato anche che la realizzazione di Chopper era uno degli ostacoli tecnici più delicati per la seconda stagione.

Le anticipazioni dalla stagione 2

La seconda stagione di One Piece, girata in Sudafrica, adatterà le saghe comprese tra Loguetown e Drum Island, con l'introduzione di moltissimi nuovi personaggi tra cui Charithra Chandran (Bridgerton) come Miss Wednesday, Sendhil Ramamurthy (Non ho mai...) come Nefertari Cobra e Katey Sagal (Sons of Anarchy) come Dott.ssa Kureha. Ma non solo: verranno gettate le basi per l'arco narrativo di Alabasta. Saranno oltre 20 i nuovi personaggi introdotti (oltre al ritorno dei già noti Taz Skylar nel ruolo di Sanji, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Emily Rudd nel ruolo di Nami e Jacob Romero Gibson in quello di Usopp) con effetti visivi e scenografie ancora più ambiziose rispetto alla prima stagione. Il primo episodio, intitolato The Beginning and the End, sarà un ponte ideale tra la conclusione della saga di East Blue e le nuove sfide della Rotta Maggiore.

Quando uscirà la seconda stagione?

Una data d'uscita ufficiale per la stagione 2 non è ancora stata annunciata, ma Netflix ha confermato che vedremo la nuova stagione di One Piece il prossimo anno, nel 2026.