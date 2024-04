Old Boy: In sviluppo una serie basata sull'acclamato film di Park Chan-wook

News Serie TV

La miniserie sarà in lingua inglese e coinvolgerà il regista coreano come produttore esecutivo.

Ha compiuto ben 20 anni l'anno scorso, essendo uscito nel 2003, ma Old Boy rimane ancora attualissimo e un punto di riferimento stilistico per tanti film d'azione arrivati dopo. Il regista Park Chan-wook ha fatto sapere che sta lavorando a una miniserie basata proprio sul suo film più famoso. L'adattamento tv è targato Lionsgate Television e sarà in lingua inglese ma, per il momento, non sappiamo molto altro.

La trama e il successo di Old Boy

Old Boy segue Choi Min-sik nei panni di Oh Dae-su, un uomo che viene rapito e rimane imprigionato in una stanza d'albergo per 15 anni. Dopo essere stato improvvisamente liberato senza spiegazioni, si propone di scoprire l'identità dei suoi rapitori. Il film ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes nel 2004 e ha il merito di aver acceso un faro sul cinema coreano facendolo apprezzare al mondo intero. L'anno scorso, in occasione del ventennale, il film è uscito nuovamente in sala in versione restaurata. Park Chan-wook, nel frattempo, ha lavorato anche alla serie Il Simpatizzante, adattamento romanzo premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen, in arrivo su Sky e in streaming su NOW il prossimo 20 maggio.

Il remake e il nuovo adattamento tv

Esiste già un remake di Old Boy in lingua inglese, uscito nel 2013 e diretto da Spike Lee, con Josh Brolin protagonista. Prima ancora il regista indiano Sanjay Gutpta aveva fatto la sua versione intitolata Zinda. La versione televisiva, però, dovrebbe espandere la storia potendo contare su più episodi. Per il momento non è stato fatto nessun annuncio sul cast e finora Park è confermato solo come produttore, non come regista.

"Park è uno dei narratori più visionari della nostra generazione e siamo entusiasti di collaborare con lui per portare il suo capolavoro cinematografico sullo schermo televisivo", ha dichiarato in un comunicato il dirigente di Lionsgate Television Scott Herbst. "Questo adattamento in serie di Old Boy avrà la pura potenza emotiva, le iconiche scene di combattimento e lo stile viscerale che hanno reso il film un classico", ha aggiunto.