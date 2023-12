Odio il Natale, e non solo: Chi è Pilar Fogliati, nuovo volto della commedia romantica italiana

News Serie TV

Compirà 31 anni tra qualche giorno e gli appassionati di Serie TV l'hanno amata soprattutto nel ruolo di Gianna nella comedy romantica di Netflix e in quello di Delia Brunello nella fiction Cuori. Ma ci ha stupito anche come regista con il film Romantiche: ecco tutto quello che c'è da sapere su Pilar Fogliati.

Volto fresco, genuinamente simpatica e dotata di quella leggerezza e comicità innata che la fanno sembrare la Bridget Jones dei nostri tempi. Pilar Fogliati è una delle attrici più promettenti del panorama televisivo e cinematografico italiano. In questi giorni la stiamo apprezzando soprattutto nel ruolo di Gianna in Odio il Natale, la comedy romantica di Netflix remake di Natale con uno sconosciuto. Ma in tv si è fatta conoscere anche grazie al suo lavoro nella fiction di Rai 1 Cuori e recitando in ben 36 episodi di Un passo dal cielo. Quest'anno, poi, la sua prima prova da regista con il film Romantiche dove ha pure interpretato quattro personaggi diversi, facendo sua la lezione appresa dal caratterista Carlo Verdone. Siete sicuri di sapere tutto su di lei? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sua carriera, i suoi progetti, la sua vita privata e qualche curiosità che ha rivelato lei stessa durante le interviste.

Pilar Fogliati: Il cinema, la tv e la vita privata

Doveva chiamarsi María Pilar e, alla fine, all'anagrafe è María Pilar (nome che ha ereditato dalla nonna argentina). Pilar Fogliati è nata ad Alessandria il 28 dicembre 1992, quindi tra pochi giorni compirà 31 anni. Proprio l'essere nata in un giorno che è vicino alle feste natalizie ha condizionato il suo rapporto con il Natale e con tutto ciò che circonda questa ricorrenza. Ha raccontato infatti, in diverse interviste, di amare il Natale e di festeggiarlo sempre "vestita elegante" insieme alla sua famiglia nonostante spesso la sua torta di compleanno finisse per essere un semplice pandoro farcito (un trauma che non ha ancora superato).

Si è avvicinata al mondo della recitazione grazie alla mamma che a 16 anni l'ha iscritta a un corso di teatro quasi per punizione dopo una pagella non proprio brillante, come ha raccontato lei stessa. Ha poi continuato gli studi presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica e, dopo l'esperienza teatrale, nel 2014 ha ottenuto il suo primo piccolo ruolo in tv nella fiction Che Dio ci aiuti. Successivamente sono arrivate altre opportunità: in tv la miniserie il Bosco, Fuoco amico TF45 - Eroe per amore, Un passo dal cielo, Non dirlo al mio capo, ExtraVergine e soprattutto Cuori, la fiction di Rai 1 dove ha interpretato la cardiologa Delia Brunello. Al cinema - tra gli altri titoli - l'abbiamo vista in Forever Young di Fausto Brizzi e Corro da te diretto da Riccardo Milani. Poi con Romantiche Pilar ha coronato il suo sogno di dirigere un film da regista dimostrando una grande versatilità e vincendo il Nastro d'argento come migliore attrice in un film commedia. Nei panni dell'infermiera Gianna di Odio Il Natale, recitando accanto a colleghi come Nicolas Maupas, Marco Rossetti e Pierpaolo Spollon, ha dato il meglio di sè diventando quasi una Fleabag italiana.

Pur essendo molto riservata, Pilar Fogliati ha condiviso qualche dettaglio della sua vita privata intervistata dalla rivista Confidenze. Attualmente è felicemente fidanzata con un uomo estraneo al mondo dello spettacolo, Severiano Recchi. La coppia è andata a convinvere qualche mese fa dopo ben quattro anni d'amore.

Qualche curiosità su Pilar Fogliati

Sapevate che Pilar Fogliati non ha mai fatto i buchi alle orecchie? All'inizio perché i suoi genitori non glielo permettevano, poi perché si è ormai abituata agli orecchini con le clip. La specialità dell'attrice, poi, sono i dialetti romani. È diventato virale un video in cui riproduce i diversi accenti della capitale, da quello delle "parioline" a quello dei "radical chic del centro". Può vantare, inoltre, l'onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana che le ha conferito nel 2022 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Qui sotto la nostra intervista a Pilar Fogliati, Marco Rossetti e Nicolas Maupas fatta in occasione dell'uscita della prima stagione di Odio il Natale.