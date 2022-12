Odio il Natale 2 ci sarà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix

News Serie TV

Avete finito la nuova comedy romantica italiana Odio il Natale e volete sapere se tornerà con una seconda stagione? Ecco cosa possiamo dirvi.

Se avete già fatto una maratona dei sei piacevoli episodi di Odio il Natale, la serie italiana natalizia di Netflix con protagonista Pilar Fogliati, sicuramente sarete curiosi di sapere se ci sarà una seconda stagione. La prima stagione della comedy romantica, adattamento italiano della serie Netflix norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen, ha un finale aperto. È più che lecito, pertanto, chiedersi se rivedremo la simpatica protagonista Gianna e i suoi diversi spasimanti e, soprattutto, scoprire quale ragazzo si è presentato alla sua porta durante il cenone di Natale. Abbiamo cercato di mettere insieme i pezzi e capire se e quando uscirà una seconda stagione di Odio il Natale. Ecco tutto quello che sappiamo.

Odio il Natale: La spiegazione del finale e il cliffhanger che ha chiuso la prima stagione

Odio il Natale racconta la storia di Gianna (Pilar Fogliati), una trentenne che pensa che il Natale ce l'abbia con lei e le chieda, ogni anno più insistentemente, a che punto sia della sua vita. Gianna ha un lavoro che le piace e tre amiche preziose su cui contare, ma a Natale tutto parla di coppia e famiglia. Lei, invece, è single così decide di trovare un fidanzato da portare a casa alla cena della vigilia. Peccato che abbia solo 24 giorni - di appuntamenti al buio, incontri disastrosi e notti di pianti - per trovarlo. Alla fine della prima stagione un misterioso interesse amoroso bussa alla sua porta: di chi si tratta? Gianna non ce lo dice ma, in qulche modo, promette che prima o poi lo scopriremo.

Odio il Natale 2 quando esce? Gli indizi di una seconda stagione

Netflix non ha ancora rinnovato ufficialmente Odio il Natale per una seconda stagione. Visto il clamoroso cliffhanger che chiude la prima stagione, tuttavia, un rinnovo sembra scontato. Il fatto che la serie originale - Natale con uno sconosciuto - conti due stagioni di 6 episodi ciascuna, inoltre, ci fa pensare che anche Odio il Natale sia stata strutturata come una serie di 12 episodi divisi in due stagioni. Se la serie dovesse tornare con nuovi episodi, questi potrebbero uscire tra un anno, in vista del Natale 2023. Si tratta pur sempre di una serie natalizia.

La seconda stagione ci sarà? Lo abbiamo chiesto (indirettamente) a Nicolas Maupas

Avremmo voluto che il personaggio interpretato da Nicolas Maupas (Mare Fuori), Davide - un diciannovenne che ha una storia con Gianna pur essendo molto più giovane di lei -, fosse stato più presente nella prima stagione. Perciò, quando noi di Comingsoon.it abbiamo incontrato i protagonisti di Odio il Natale Pilar Fogliati, Marco Rossetti e Nicolas Maupas per un'intervista, abbiamo chiesto proprio a Nicolas Maupas se gli piacerebbe tornare in un'ipotetica seconda stagione e approfondire le vicende del suo personaggio. L'attore ci è sembrato un po' imbarazzato per la domanda (visto che Netflix non ha ancora ufficializzato la seconda stagione) ma ci ha detto che potenzialmente riprenderebbe volentieri il ruolo di Davide. Speriamo quindi di ritrovarlo molto presto. Guardate voi stessi qui sotto il video della nostra intervista.

Odio il Natale: Le nostre interviste esclusive: Odio il Natale: Le nostre interviste esclusive al cast della serie Netflix - HD

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati su Odio il Natale e scoprire se Netflix confermerà o meno una seconda stagione della serie.