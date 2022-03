Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor si diverte a usare la Forza nella vita reale, ecco come

News Serie TV

Il protagonista della prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars ha raccontato di essere stato sorpreso a fare qualche mossa Jedi in situazioni quotidiane: come sarà andata a finire?

Jedi una volta, Jedi per sempre. Persino nella vita di tutti i giorni. In una recente intervista con Entertainment Weekly, Ewan McGregor ha rivelato di avere spesso finto di usare i poteri della Forza Jedi del suo personaggio in pubblico, soprattutto in una determinata situazione. L'avrà fatto per allenarsi in vista dell'uscita della nuova serie Obi-Wan Kenobi, attesa su Disney+ dal 25 maggio? Nella serie - la terza live-action ambientata nell'universo di Star Wars - l'attore riprenderà i panni dell'omonimo Maestro Jedi dopo ben 17 anni, cioè dal 2005 quando ha recitato nel film Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. Dopo tutto questo tempo, forse l'attore aveva bisogno di qualche esercitazione per rientrare nel mood del personaggio?

Ewan McGregor "usa" i poteri Jedi nella vita reale

Parlando con EW McGregor ha ammesso di aver fatto finta di usare i poteri della Forza Jedi in alcune circostanze anche nella vita reale. Lo ha fatto, per esempio, per "spostare" oggetti normali in situazioni quotidiane, persino in pubblico. Il suo passatempo preferito? Farlo con le porte automatiche! "Mi piace farlo con le porte automatiche solo per divertimento", ha detto l'attore mimando con le dita il gesto degli Jedi che vedete nella foto in basso. Talvolta, tuttavia, qualcuno lo ha visto ed è rimasto sbalordito. "Faccio sempre una piccola mossa Jedi davanti alle porte e a volte sono stato sorpreso a farlo. Tipo al supermercato, mentre sto portando fuori il carrello. È un po' imbarazzante ma è difficile non farlo, vero? È divertente. Se il tempismo è giusto, sembra una cosa molto potente", ha aggiunto. Peccato, ha scherzato infine McGregor, che i trucchi mentali Jedi non funzionino affatto con i suoi figli visto che raramente rimangono impressionati.

La trama di Obi-Wan Kenobi

La storia di Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi de La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. Ritroveremo il Maestro solitario e guardingo su Tatooine mentre l'Impero starà dando la caccia a lui e a tutti i Jedi sopravvissuti.

Piacerebbe anche a noi incontrare McGregor al supermercato alle prese con le porte automatiche. Ma intanto ci accontentiamo di rivederlo in azione in Obi-Wan Kenobi. Qui sotto trovate il primo trailer ufficiale italiano.