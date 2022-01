Nuovo record di ascolti per Yellowstone: Oltre 9 milioni di spettatori per il finale della stagione 4

News Serie TV

La serie di Taylor Sheridan con Kevin Costner è stata la più vista in tv nel 2021.

Attualmente, non troverete in tutta la tv americana un'altra serie capace di appassionare il pubblico più di Yellowstone. Domenica scorsa, la quarta stagione del drama neo western di Taylor Sheridan per Paramount Network si è conclusa con un altro record di ascolti. L'episodio Grass on the Streets and Weeds on the Rooftops, che in Italia andrà in onda martedì 11 gennaio alle ore 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, ha riunito davanti ai teleschermi 9,3 milioni di spettatori, l'81% in più rispetto al finale della stagione precedente.

Yellowstone 4: I numeri del successo

Nell'estate del 2020, la terza stagione di Yellowstone si era conclusa con una media già all'epoca eccezionale per una produzione via cavo (soprattutto dopo l'avvento dei servizi streaming) di 5,2 milioni di spettatori. A novembre, la quarta si era aperta con numeri record - 8 milioni di spettatori, il più alto risultato di sempre per la serie e, per la tv via cavo, la trasmissione più vista dall'ottobre del 2017, quando l'ottava stagione di The Walking Dead riunì oltre 11 milioni di spettatori. Inoltre, con 1,9 milioni di spettatori nell'importante target demografico 18-49, l'episodio ha incrementato del 95% i numeri del finale precedente.

Non è tutto. Con questi numeri, Yellowstone si aggiudica di diritto il titolo di serie più vista del 2021 non solo sul via cavo ma di tutta la tv con la sola eccezione dei servizi streaming. Domenica, durante l'ultimo atto della stagione 4 (trasmesso anche da CMT, per un ascolto complessivo di 10,3 milioni di spettatori), la serie è stata anche la più discussa sui social network. Si stima addirittura che sia stata la trasmissione televisiva più social di sempre, superando il finale della stagione precedente del +115%. "Yellowstone continua a battere i record con oltre 11 milioni di spettatori sintonizzatisi per il finale di stagione, dimostrando che abbiamo toccato un nervo culturale - dal centro del paese a ciascuna delle coste - e abbiamo ancora molto margine per crescere", ha affermato il presidente di ViacomCBS Media Networks Chris McCarthy. "La nostra strategia per il franchise di Yellowstone con un universo di serie per alimentare la crescita di Paramount+ ha già superato le aspettative con 1883 e Mayor of Kingstown [creata anch'essa da Sheridan ma non uno spin-off di Yellowstone], rivelatesi due dei titoli di maggior successo".