Nuove immagini di Vikings: Valhalla e Cowboy Bebop in due video

Netflix presenta le sue novità all'evento globale per i fan TUDUM. La prima sarà disponibile in streaming nel 2022, l'adattamento live-action dell'anime giapponese dal 19 novembre.

Vikings: Valhalla, sequel della serie di successo Vikings, e Cowboy Bebop, adattamento live-action del popolare anime giapponese anni '90, sono due delle novità più attese dal pubblico su Netflix. Anche di queste il servizio di video in streaming ha mostrato le prime sequenze all'evento globale per i fan TUDUM. Ve le riproponiamo qui di seguito insieme con qualche dettaglio in più.

La trama di Vikings: Valhalla

In arrivo nel 2022, Vikings: Valhalla racconta le vite e le epiche gesta di nuovi vichinghi, inclusi alcuni realmente esistiti e particolarmente famosi - Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e il re Guglielmo il Conquistatore. Questi uomini e donne tracciano nuovi percorsi mentre lottano per la sopravvivenza in un'Europa in costante cambiamento ed evoluzione. La nuova serie è ambientata negli stessi luoghi di Vikings ma, nel frattempo, la storia ha reso molto più potenti i vichinghi. "Kattegat è diventato uno dei più grandi porti commerciali d'Europa. Il re d'Inghilterra è un vichingo. I vichinghi hanno invaso la maggior parte dell'Inghilterra e possiedono la Normandia. In questo senso, considerando la storia che ho raccontato nella mia serie, si sono affermati sulla scena mondiale alla grande”. A dichiararlo è stato l'ideatore di Vikings Michael Hirst, qui uno dei produttori esecutivi.

La trama di Cowboy Bebop

Con John Cho (The Exorcist) nei panni di Spike Spiegel, Cowboy Bebop (in streaming dal 19 novembre) racconta di un futuro lontano in cui un gruppo di cacciatori di taglie in fuga dal proprio passato segue le tracce dei criminali più pericolosi del sistema solare. Come cowboy del Vecchio West, questi individui coraggiosi e molto capaci si spostano di pianeta in pianeta a bordo della loro astronave, il Bebop. E, al giusto prezzo, si offrono anche di salvare il mondo. La clip mostrata all'evento è la sequenza dei crediti di apertura della serie, la quale tra le altre cose introduce la vivace colonna sonora free-jazz che è il marchio distintivo del franchise, con la musicista giapponese Yōko Kanno coinvolta nell'adattamento dopo aver lavorato alla colonna sonora dell'anime originale.