Nove perfetti sconosciuti con Nicole Kidman su Prime Video dal 20 agosto: Le nuove foto

La miniserie riunisce Nicole Kidman con il team di Big Little Lies e The Undoing.

Amazon ha annunciato che l'attesa nuova miniserie Nove perfetti sconosciuti, adattamento del romanzo omonimo di Liane Moriarty, sarà disponibile in streaming in Italia su Prime Video dal 20 agosto. Prodotto dallo stesso team dietro le acclamate Big Little Lies e The Undoing, il drama coinvolge ancora una volta nel ruolo di protagonista l'attrice australiana Nicole Kidman, affiancata da un cast stellare che include tra gli altri Melissa McCarthy e Luke Evans. In attesa dell'arrivo in tv, la piattaforma mostra una nuova anteprima della miniserie attraverso le foto ufficiali qui di seguito.

Nove perfetti sconosciuti: La trama della miniserie in arrivo su Prime Video

Scritta dal pluripremiato David E. Kelley insieme con John Henry Butterworth e Samantha Strauss, Nove perfetti sconosciuti è ambientata in un elegante centro benessere che promette un processo di guarigione e trasformazione per i suoi clienti. Qui, nove estranei che abitano nella stessa città si ritrovano accomunati dallo stesso obiettivo: rendere migliori le loro vite. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza nella struttura è la direttrice del centro, Masha (Kidman), una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma nessuno di loro ha la minima idea di ciò che li aspetta.

Negli otto episodi prodotti recitano anche Tiffany Boone (Hunters), Bobby Cannavale (Homecoming), Melvin Gregg (Snowfall), Regina Hall (Black Monday), Manny Jacinto (The Good Place), Asher Keddie (Stateless), Michael Shannon (Boardwalk Empire), Grace Van Patten e Samara Weaving (Hollywood).