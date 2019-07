NOS4A2 rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La serie horror soprannaturale basata sul romanzo di Joe Hill tornerà nel 2020 con dieci nuovi episodi.

Grida di esultanza si sono levate poche ore fa al panel di NOS4A2 al Comic-Con di San Diego quando i protagonisti Zachary Quinto e Ashley Cummings, l'ideatore Jami O'Brien e il produttore esecutivo Joe Hill hanno annunciato che il drama horror soprannaturale di AMC, in Italia disponibile in streaming su Amazon Prime Video, proseguirà con una seconda stagione di 10 episodi.

Un atto quasi dovuto: negli Stati Uniti, NOS4A2 è la seconda nuova serie drammatica più seguita dai target demografici 18-49 e 25-54 nei primi tre giorni. "Sono davvero felice dell'opportunità di portare in tv il resto dello straordinario romanzo di Joe Hill", ha dichiarato O'Brien. "L'immaginazione di Joe non ha eguali. Adoro i suoi personaggi e il loro mondo, e i nostri colleghi ad AMC sono stati partner fantastici. Sono grato di poter continuare a giocare nel recinto di NOS4A2".

Le riprese dei nuovi episodi cominceranno quest'autunno, in vista di un loro arrivo in tv nel 2020. L'annuncio del rinnovo precede di pochi giorni il finale della prima stagione, atteso su AMC per il 28 luglio.