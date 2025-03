Non solo Cruel Intentions: 4 Serie TV con Sarah Catherine Hook da recuperare

News Serie TV

Prime Video non ha rinnovato Cruel Intentions per una seconda stagione, ma chi ha apprezzato Sarah Catherine Hook potrà ritrovarla in altre serie tv, inclusa una attualmente in corso.

Sarah Catherine Hook ha guidato il cast di Cruel Intentions, il reboot formato televisivo distribuito in streaming su Prime Video ambientato in un certo qual modo nello stesso universo del precedente ed omonimo film del 1999. Purtroppo Amazon ha preferito non rinnovare Cruel Intentions per un secondo ciclo di episodi, privando Sarah Catherine Hook dell’opportunità di interpretare ancora una volta Caroline. Tuttavia l’attrice è apparsa di recente in un’altra Serie TV che permetterà al pubblico nostalgico di mandar giù la cattiva notizia, così come in passato ha recitato in altre serie tv da recuperare.



Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della serie tv Prime Video - HD

Sarah Catherine Hook, talento emergente in Cruel Intentions: altre 4 Serie TV in cui è apparsa e che vale la pena recuperare

First Kill

Ancor prima di Cruel Intentions, Sarah Catherine Hook ha ottenuto un ruolo di spicco in First Kill, serie tv fantasy ideata da V.E. Schwab in cui interpreta Juliette Fairmont. La sua è una famiglia ben affermata nell’alta società, ma nessuno conosce il loro vero segreto: oltre ad essere belli, ricchi e di successo, i Fairmont sono anche dei vampiri, diretti discendenti di Lilith. Juliette è la figlia adolescente prossima all’età adulta che non ha ancora effettuato il passo successivo della vita da vampiro: uccidere. Quando incontrerà Calliope, discendente da una famiglia di cacciatori di mostri, capirà che il suo destino non è esattamente lineare come quello della sua famiglia. Un po’ come accaduto con Cruel Intentions, la serie tv non è stata rinnovata per una seconda stagione, ma la prima è disponibile in streaming su Netflix.

American Crime Story

Serie antologica, American Crime Story ha coinvolto anche Sarah Catherine Hook in due episodi della terza stagione, distribuita nel 2021, nel ruolo di Catherine Allday Davis. Con un cast composto da Sarah Paulson e Beanie Feldstein, la presenza della Hook è stata alquanto ristretta, apparsa in due episodi su dieci essendo un personaggio secondario ai fini della trama. In Italia la serie tv è disponibile in streaming su Disney+.

Monsterland

Altro ruolo secondario nella carriera di Sarah Catherine Hook è quello in Monsterland, trama horror ideata da Mary Laws che ha coinvolto l’attrice in un singolo episodio nel ruolo di Elena Milak. Questo è stato uno dei suoi primissimi personaggi sul piccolo schermo.

The White Lotus