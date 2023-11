Noi siamo leggenda: L'Anteprima a Roma della nuova serie teen soprannaturale con gli attori di Mare Fuori

News Serie TV

Rai Fiction e Fabula Pictures portano su Rai2 e su Prime Video la serie Noi siamo leggenda. Nel cast, tra gli altri, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Valentina Romani e Lino Guanciale. Vediamo insieme le immagini dell'anteprima romana.

Siamo vicinissimi al debutto di Noi siamo leggenda, la nuova serie teen soprannaturale italiana che ci permette di vedere in altre vesti alcuni dei volti della celebratissima Mare Fuori. Prodotta da Rai Fiction e Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video, arriverà a partire dal 22 novembre su Rai 2 e il giorno successivo su Prime Video. Ormai dovreste sapere che questa serie racconta di un gruppo di adolescenti che scoprono improvvisamente di essere dotati di superpoteri.

Certamente una premessa non originale, ma sarà interessante vedere l'approccio narrativo e produttivo tutto italiano a questo genere. Nel cast, tra gli altri, troviamo Antonia Liskova, Beatrice Vendramin, Claudia Pandolfi, Giulio Pranno, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin, Lino Guanciale e gli attori che i fan di Mare Fuori riconosceranno immediatamente, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio e Valentina Romani. Si è svolta alcuni giorni fa l'anteprima romana in presenza dei protagonisti di cui potete vedere qui sotto le immagini. Più in basso, il trailer di Noi siamo leggenda.

La trama di Noi siamo leggenda

Diretta da Carmine Elia e ideata da Valerio D'Annunzio e Michelangelo La Neve, Noi siamo leggenda è un racconto di formazione che segue le storie di un gruppo di teenager di Roma, con non pochi problemi, grandi poteri e, dunque, altrettante responsabilità. I poteri che questi personaggi si ritrovano per le mani sono grado di capovolgere le loro vite, li costringono a fare i conti con i loro limiti e desideri. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi super potenti da combattere. Si tratta di un racconto di formazione totalmente incentrato sui caratteri in cui i superpoteri diventano metafora delle difficoltà e delle possibilità che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare.