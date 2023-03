Noi siamo leggenda: Il primo promo della nuova serie Rai con gli attori di Mare Fuori

News Serie TV

Diretta da Carmine Elia, Noi siamo leggenda è un fantasy coming of age e arriverà in autunno: la trama, il cast e tutto quello che sappiamo.

Nessun minuto extra nel finale di Mare Fuori andato in onda ieri sera su Rai 2 (rispetto alla versione di RaiPlay), come si vociferava da qualche settimana. Ma una piccola sorpresa per i fan, subito dopo, c'è comunque stata. Rai 2 ha trasmesso per la prima volta il promo della nuova serie Noi siamo leggenda che coinvolge nel cast diversi attori di Mare Fuori come Giacomo Giorgio (Ciro in Mare Fuori), Nicolas Maupas (Filippo) e Valentina Romani (Naditza), che compaiono nella clip che vedete sotto. Attesa in tv e in streaming il prossimo autunno, è un fantasy coming of age diretto da Carmine Elia, già dietro la macchina da presa proprio di Mare Fuori. Ecco la trama, il cast e tutto quello che sappiamo sulla serie.

Noi siamo leggenda: La trama

Descritto come "un fantasy di cui l'effetto speciale non è il tratto distintivo, ma è piuttosto una storia relazionale di tipo giovanile", Noi siamo leggenda ha come protagonisti cinque ragazzi che hanno alle spalle storie di adolescenze difficili e che sviluppano dei superpoteri facendo leva sulle loro paure più profonde. Si tratta quindi di un racconto di formazione che mescola il classico genere del superhero drama all'azione e all'ironia. La serie è prodotta da Fabula Pictures (la stessa casa di produzione delle serie Baby e Zero di Netflix).

Il cast

Al momento non conosciamo i nomi di tutti i membri del cast di Noi siamo leggenda ma i volti confermati sembrano essere Antonia Liskova (Mina Settembre), Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Valentina Romani, Beatrice Vendramin (Non dirlo al mio capo), Antonio Gerardi (Bang Bang Baby) e Marta Giovannozzi (Sopravvissuti). Stando ai rumor che circolano in rete, dovrebbe recitare nella serie anche Domenico Cuomo (Giani 'Cardiotrap' di Mare Fuori), ma in questa prima clip non appare. Si parla anche di un ruolo da guest star per Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi), rumor comunque non confermato.

Quando esce su Rai 2 e RaiPlay?

Noi siamo leggenda arriverà in prima serata su Rai 2 il prossimo autunno. La serie è composta da 12 episodi di 50 minuti l'uno che saranno divisi in 6 serate. Al momento non sappiamo se sarà disponibile in anteprima su RaiPlay, come accaduto per la terza stagione di Mare Fuori, o se gli episodi si potranno vedere in streaming dopo la messa in onda.