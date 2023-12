No Activity - Niente da segnalare: Il trailer ufficiale della nuova serie italiana di Prime Video

News Serie TV

Gli episodi della comedy saranno disponibili in streaming dal 18 gennaio.

Su Prime Video c'è sempre una nuova produzione originale italiana da gustare. A poche ore dal debutto dell'attesa commedia degli equivoci Gigolò per caso, il servizio streaming ci ricorda che tra meno di un mese, il 18 gennaio, sarà il turno di No Activity - Niente da segnalare, un'altra esilarante comedy con protagonisti Luca Zingaretti e Rocco Papaleo, della quale è stato appena diffuso il trailer ufficiale.

No Activity: La trama e il cast della serie tv

Basata sull'omonimo format australiano, No Activity segue due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz e due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti a un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo... "Nulla da segnalare".

Oltre a Zingaretti e Papaleo, il cast della serie include Carla Signoris (Monterossi), Emanuela Fanelli (C'è ancora domani), Fabio Balsamo (Pesci piccoli) e Alessandro Tiberi (Boris). A loro si aggiungono Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono. Le sceneggiature sono di Laura Grimaldi (Generazione 56K), Paolo Piccirillo (Blocco 181), Stefano Di Santi (Pesci piccoli) e Pietro Seghetti (Una scomoda eredità), mentre Valerio Vestoso (Vita da Carlo) ha diretto gli episodi.